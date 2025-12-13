Sprechi, inefficienze e malagestione: ecco la roulette dei costi ospedalieri

Dai dati emerge un’ipotesi preoccupante, quella che vi siano ospedali dove tanti letti sono inutilizzati mentre schizzano i numeri dei pazienti che affollano i Pronto soccorso di tutta Italia in attesa che si liberi un letto per ospitarli nei reparti di degenza

Nei giorni scorsi Agenas, l’agenzia del ministero della Salute che svolge attività di ricerca, monitoraggio e valutazione dei servizi sanitari regionali, ha rilasciato dei dati sui costi ospedalieri del 2023. I dati riguardano il costo stimato di una giornata di degenza ospedaliera nei principali ospedali italiani, universitari e no. Senza stare a proporre l’intera lista, che è facilmente reperibile in rete, basta dire che al primo posto per entità di spesa si trova l’Azienda ospedaliera univers