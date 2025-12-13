Fatti

Sprechi, inefficienze e malagestione: ecco la roulette dei costi ospedalieri

Daniele Coenmedico
13 dicembre 2025 • 06:00

Dai dati emerge un’ipotesi preoccupante, quella che vi siano ospedali dove tanti letti sono inutilizzati mentre schizzano i numeri dei pazienti che affollano i Pronto soccorso di tutta Italia in attesa che si liberi un letto per ospitarli nei reparti di degenza

I cittadini

Devono avere la certezze che le loro tasse migliorino l’efficienza

Nei giorni scorsi Agenas, l’agenzia del ministero della Salute che svolge attività di ricerca, monitoraggio e valutazione dei servizi sanitari regionali, ha rilasciato dei dati sui costi ospedalieri del 2023. I dati riguardano il costo stimato di una giornata di degenza ospedaliera nei principali ospedali italiani, universitari e no. Senza stare a proporre l’intera lista, che è facilmente reperibile in rete, basta dire che al primo posto per entità di spesa si trova l’Azienda ospedaliera univers

Per continuare a leggere questo articolo

Daniele Coen
Daniele Coen
Daniele Coenmedico

Medico d’urgenza, è stato per 15 anni direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano.  Membro del Direttivo nazionale della Academy of Emergency Medicine and Care (AcEMC).  Ha collaborato per  anni con le associazioni dei consumatori a progetti di educazione e di divulgazione in campo sanitario. Ha pubblicato: Margini di errore (Mondadori,  2019), L’arte della probabilità (Raffaello Cortina, 2021), Quella voce che nessuno ascolta con Valeria Raparelli (Giunti, 2023) e Corsia d'emergenza (chiarelettere, 2024).