Se questa è stata la maniera di risvegliare e ringalluzzire un dormiente Ariston martedì sera, siamo messi malissimo, ma forse anche questo è scontato. In tantə continuano a twittare che è un asso della risata, il più forte di tutti. Ma ci stiamo svegliando. Arrendiamoci. Basta Fiorello.

È vero, personalmente non sono mai stato suo fan. Qualcuno mi vedeva come un iconoclasta. In effetti la situazione è ancora un po’ così, è un’icona (ci sta, per carità, de gustibus), e gran parte delle persone lo sostiene ma i tempi stanno cambiando, siamo di più, siamo più forti di anni fa, la consapevolezza prende una forma più definita in noi, è incontrollabile, ed è il momento giusto per uscire dall’ombra e gridarlo finalmente: basta Fiorello.

Qui tutti gli articoli su Sanremo 2022

© Riproduzione riservata