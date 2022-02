Il festival di Sanremo è pronto per la seconda serata: si parte con Sangiovanni, il concorrente di Amici record di ascolti su Spotify. Toccherà stasera anche ad Aka 7even che ha gareggiato con lui nel programma Mediaset e a Matteo Romano, che si è fatto conoscere durante la pandemia con Tik Tok.

Qusta sera si esibiranno in tutto 13 artisti e si saranno così esibiti tutti e 25. Come nella prima serata, la valutazione spetterà alla sola sala stampa, si arriverà così a una prima classifica completa, con gli artisti della prima serata e della seconda. Nei giorni successivi si aggiungeranno il televoto e la giuria demoscopica. La prima classifica parziale su 12 artisti in gara di martedì sera vede in testa Mahmood e Blanco con Brividi.

Ecco la scaletta completa di mercoledì 2 febbraio con l’ordine di uscita:

Sangiovanni, Farfalle Giovanni Truppi, Tuo padre, tua madre, Lucia Le vibrazioni, Tantissimo Emma, Ogni volta è così Matteo Romano, Virale Iva Zanicchi, Voglio amarti Ditonellapiaga e Rettore, Chimica Elisa, O forse sei tu Fabrizio Moro, Sei tu Tananai, Sesso occasionale Irama, Ovunque sei Aka 7even, Perfetta così Highsnob e Hu, Abbi cura di te

