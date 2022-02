Gli artisti del 72esimo Festival di Sanremo per prima volta si confronteranno con il giudizio del pubblico: finora hanno gareggiato in due serate con la valutazione della sala stampa, solo mercoledì 3 febbraio arriva invece il fatidico momento in cui si potranno ascoltare non solo tutte e 25 le canzoni insieme, ma si esprimeranno anche il pubblico da casa con il televoto e la giuria demoscopica 1000.

Dopo le prime puntate guida la classifica Elisa, scalzando a sorpresa Mahmood e Blanco, primi nella serata precente. Con il voto del pubblico tutti gli artisti tornano in gioco.

Qui tutti gli articoli su Sanremo 2022

© Riproduzione riservata