Sanremo 2023 ha assegnato il primo premio: Marco Mengoni ha vinto il premio della serata cover in duetto con il Kingdom Choir con il brano Let it Be dei Beatles. Nella quarta puntata del festival partita venerdì 10 (e finita alle 2 di notte di sabato) il favorito del festival si è aggiudicato il podio. Nella stessa serata sulla via della nostalgia è stato premiato Peppino Di Capri, a lui il riconoscimento alla carriera.

La serata cover ha dato vita solo a una top five che ha influito sulla classifica finale. Ecco l’elenco completo:

Marco Mengoni Ultimo Lazza Giorgia Mr Rain

