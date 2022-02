Ana Mena, popstar spagnola 24enne si prepara a gareggiare a Sanremo con il brano Duecentomila ore, scritta per lei dal rapper già vincitore di Sanremo giovani, Rocco Hunt. Ana Mena da quattro anni conquista le estati italiane a suon di tormentoni grazie ai brani realizzati con Fred De Palma (D'estate non vale, Una volta ancora), Rocco Hunt (A un passo dalla luna, Un bacio all'improvviso) e Federico Rossi (Sol Y Mar).

La storia

Su amdre, ha detto durante la conferenza stampa di presentazione della gara, da bambina le ha trasmesso «l'amore per il flamenco, mentre mio padre ha sempre ascoltato tanti vostri artisti, come Ricchi e Poveri, i Matia Bazar, Mina... con lui guardo da sempre il festival».

La sua canzone è Duecentomila ore (Epic/Sony Music), scritta da Rocco Hunt, Zef (anche produttore del brano) e Federica Abbate. Un'avventura che si aggiunge al ritorno a un'altra sua passione, quella per la recitazione in una serie drama spagnola «che arriverà presto su Netflix, intitolata 'Bienvenidos a Ede' n' - anticipa l'artista, che sta preparando il suo primo album in italiano -. Amerei tanto anche recitare in un fiction italiana». Ha già ottenuto 36 dischi di platino, 2 dischi d'oro e oltre 5 milioni e mezzo di ascoltatori mensili su Spotify. Nonostante la sua popolarità qualche polemica nata per il fatto che è stata selezionata per la gara dal direttore artistico Amadeus nonostante non fosse un'artista italiana. In passato però era già successo.

Duecentomila ore

Sola io ti aspetterò

A cena da sola

In mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

Sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un’altra bugia

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

È un’altra sera

Che se n’è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l’aria fredda

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M’ama non m’ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un’ora prima

E dopo lasciarsi andar

