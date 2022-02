Guidano la classifica di Sanremo Mahmmod & Blanco con la loro Brividi. Nella quarta serata del Festival 2022, venerdì 5 febbraio, nella serata delle cover, venerdì 4 febbraio, a votare è stato il pubblico attraverso il televoto (che vale il 34 per cento del risultato complessivo), la Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33 per cento) e la Demoscopica 1000 (33 per cento). La media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata, e quelle delle serate precedenti determinerà una nuova classifica generale.

Il vincitore verrà proclamato sabato sera con un meccanismo che coinvolge pubblico a casa, giuria demoscopica e stampa. La canzone con la percentuale complessiva più alta vincerà il festival.

LA CLASSIFICA

Mahmood & Blanco, Brividi Gianni Morandi, Apri tutte le porte Elisa, O forse sei tu Irama, Ovunque sarai Sangiovanni, Farfalle Emma, Ogni volta è così La Rappresentante di Lista, Ciao Ciao Massimo Ranieri, Lettera di là dal mare Fabrizio Moro, Sei Tu Michele Bravi, Inverno dei fiori Achille Lauro feat. Halrem Gospel Choir, Domenica Matteo Romano, Virale Dargen D’Amico, Dove si balla Aka 7even, Perfetta così Noemi, Ti amo non lo so dire Ditonellapiaga e Rettore, Chimica Giovanni Truppi, Tuo padre, mia madre Lucia Rkomi, Insuperabile Giusy Ferreri, Miele Le Vibrazioni, Tantissimo Yuman, Ora e qui Hoghsnob e Hu, Abbi cura di te Giusy Ferreri Miele Ana mena, Duecentomila ore Tananai, Sesso occasionale

Nella stessa serata sono stati proclamati degli specifici vincitori della serata cover, che ha visto trionfare Gianni Morando con Jovanotti e Mousse T.

