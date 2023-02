Il duetto è fatto da giovanissimi, ma hanno scelto di interpretare Salirò di Daniele Silvestri, un pezzo del cantautore romano del 2002. Così Ditonellapiaga tornerà a cantare a Sanremo 2023 per accompagnare la band Colla Zio, in gara con “Non mi va”.

Ditonellapiaga

Margherita Carducci, in arte Ditonellapiaga, è nata a Roma nel 1997. Muove i suoi primi passi nelle jam session, dove scopre soul, nu soul e jazz. Nel 2019 pubblica il suo primo singolo Parli. A dicembre 2020 il nuovo singolo Morphina, seguito nel 2021 da Spreco di Potenziale. I suoi brani accompagnano le scene relative alla realizzazione delle due opere dello street artist Tvboy in Note di viaggio, il film, il documentario che racconta le canzoni di Francesco Guccini. Il 23 aprile è uscito Morsi, il suo primo EP.

Nell’autunno 2021 Ditonellapiaga è entrata, come seconda artista femminile italiana, in Breakthrough di Amazon Music, il programma del colosso di Seattle che promuove sul piano internazionale gli artisti più interessanti della nuova scena musicale. Il 24 novembre è uscito il singolo Non ti perdo mai scritto con Fulminacci, che anticipa il nuovo disco Camouflage. Nel 2022 l’approdo a Sanremo con la canzone Chimica.

Salirò

Salirò

Salirò

Tra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto lontano.

Pompa pompa pompa pompa.

Preferirei

Stare seduto sopra il ciglio di un vulcano

Mi brucerei

Ma salutandoti dall'alto con la mano.

E invece sto sdraiato

Senza fiato

Scotto come il tagliolino al pesto che ho mangiato

E resto qui disteso

Sul selciato ancora un po'

Ma prima o poi ripartirò.

Accetterei

Di addormentarmi su un ghiacciaio tibetano

Congelerei

Ma col sorriso che si allarga piano piano

(come De Niro, ma più indiano)

E invece sto sdraiato

Senza fiato sfatto come il letto su cui prima m'hai lasciato

E resto qui distrutto

Disperato ancora un po'

Ma prima o poi ripartirò.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo

Lontano.

E salirò salirò

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un puntino

lontano

Preferirei ricominciare

Piano piano dalla base

E tra le rose lentamente risalire

E prenderei tra le mie mani

Le tue mani e ti direi:

"amore in fondo non c'è niente da rifare".

E invece

Più giù di così

Non si poteva andare

Più in basso di così

C'è solo da scavare

Per riprendermi

Per riprenderti

Ci vuole un argano a motore

Salirò salirò

Salirò salirò

Fra le rose di questo giardino

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un ricordo lontano.

Salirò

Salirò-o

Non so ancora bene quando

Ma provando e riprovando

Salirò salirò

Fino a quando sarò

Solamente un punto

Lontano

Lontano

Lontano

Lontano

