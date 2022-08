L’università la Sapienza di Roma è l’unico ateneo italiano a rientrare tra i primi 150 nell’Academic ranking of world universities, la classifica curata dall’organizzazione indipendente Shanghai ranking consultancy.

«Il posizionamento di quest’anno è un ottimo risultato per la Sapienza – ha detto la rettrice Antonella Polimeni – che vede confermato il suo primato a livello nazionale. La classifica ribadisce il prestigio dell'Ateneo nel panorama internazionale grazie alla qualità e al valore scientifico della nostra comunità accademica, di cui il recente Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi rappresenta il massimo riconoscimento. Il ranking premia in particolare le eccellenze nella ricerca scientifica, collocando la Sapienza nel novero delle research universities di riferimento a livello mondiale».

La scalata

Rispetto all’ultima classifica la Sapienza ha anche scalato fascia. Negli anni precedenti si trovava nelle posizioni tra la 151 e la 200, ora tra la 101 e la 150. Al primo posto della classifica, come accade negli ultimi venti anni, si conferma l’università di Harvard.

La classifica effettua un censimento delle migliori mille università e ne censisce 2.500, su 18mila che ci sono a livello mondiale.

Il voto finale per ogni ateneo prende in considerazione diversi parametri, tra cui: i premi Nobel e le medaglie Fields ottenute dagli ex studenti (10 per cento) o dei ricercatori dell’università (20 per cento), il numero di ricercatori citati secondo la Clarivate Analytics (20 per cento), le pubblicazioni su "Nature & Science" (20 per cento), le citazioni di pubblicazioni tecnologico-sociali (20 per cento). Infine c’è anche un parametro di produttività pro-capite dello staff accademico universitario (10 per cento).

Molto probabilmente ha aiutato alla Sapienza la vittoria del Premio Nobel della Fisica da parte dell’italiano Giorgio Parisi.

Gli altri premi

Già quest’anno la Sapienza aveva ottenuto un altro riconoscimento importante. Lo scorso 25 aprile l’Ateneo si è posizionato al primo posto in Italia nella classifica internazionale del World University Rankings 2023 collocandosi in 113 posizione su 200.

