La ragazza è stata uccisa dopo aver lasciato il Policlinico di Messina dove frequentava il terzo anno del corso universitario in Tecniche di Laboratorio biomedico. Secondo alcuni colleghi, aveva deciso di troncare una relazione

Le forze dell’ordine hanno fermato il presunto autore del femminicidio di Sara Campanella, la giovane 22enne di Misilmeri (Palermo) uccisa a coltellate a Messina.

Nella notte, i carabinieri del Comando provinciale della città siciliana hanno eseguito il decreto di fermo emesso dalla procura peloritana dopo le indagini avviate subito dopo l’aggressione, avvenuta in pieno giorno.

Campanella è stata uccisa dopo aver lasciato il Policlinico di Messina, dove frequentava il terzo anno del corso universitario in Tecniche di Laboratorio biomedico. Da una prima ricostruzione sarebbe stata seguita in strada da un giovane che frequentava il suo stesso corso di laurea.

Secondo le testimonianze dei colleghi, Campanella aveva da poco deciso di interrompere la relazione con un altro studente fuori sede della provincia di Siracusa. Un passante, che ha assistito alla scena, richiamato anche dalle urla della giovane, ha cercato di inseguire l’assassino che però è riuscito a fuggire. Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli ed è prevista una conferenza stampa nel corso della mattinata del 1 aprile.

Sulla pagina Facebook dell’università di Messina è stato pubblicato un messaggio per la giovane ragazza: «Sara Campanella, nostra studentessa del corso di laurea in Tecniche di Laboratorio biomedico... Un’altra giovane donna, un’altra vita interrotta. La rettrice, Giovanna Spatari, e tutta la comunità accademica esprimono grande dolore e sconcerto per la tua tragica scomparsa, avevi solo 22 anni e tutto ancora da vivere! Ciao Sara».

