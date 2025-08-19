La ricercatrice indipendente da sempre si occupa di casa, politiche abitative e urbanistica. Nel suo ultimo lavoro, L’Italia senza casa. Politiche abitative per non morire di rendita (Editori Laterza) mette sotto la sua lente la crisi abitativa che ormai da anni attanaglia l’Italia. Una scomparsa della politica tutta a favore della finanziarizzazione dell’abitazione che vive oggi le sue più evidenti contraddizioni nel modello Milano
Sarah Gainsforth: «La casa è diventata solo un modo per fare soldi»
19 agosto 2025 • 18:54
