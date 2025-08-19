Sarah Gainsforth è una ricercatrice indipendente che da sempre si occupa di casa, politiche abitative e urbanistica. Il centro delle sue ricerche è la trasformazione urbana che ha mutato negli anni e nel profondo i centri urbani italiani ed europei a partire dall’imporsi della sharing economy e dei suoi servizi, in particolare quello di Airbnb.

Una visione inizialmente di servizio e di condivisione che rapidamente è mutata in una forma di mero sfruttamento del spazio urbano, in particolare in Italia dei borghi e dei centri storici, portando con sé le dinamiche tipiche dell’overtoursim e della gentrificazione mascherata da rigenerazione urbana.

Azioni che hanno portato all’espulsione dei residenti e alla trasformazione dei centri città in alberghi diffusi. Nel suo ultimo lavoro, L’Italia senza casa. Politiche abitative per non morire di rendita (Editori Laterza) Gainsforth mette sotto la sua lente di ricercatrice la crisi abitativa che ormai da anni attanaglia l’Italia.

Una scomparsa della politica tutta a favore della finanziarizzazione dell’abitazione che vive oggi le sue più evidenti contraddizioni in quel modello Milano – interpretato dalla sinistra al governo della città dal 2011 – e oggi messo in crisi non solo dalle inchieste della magistratura, ma anche da un un generale scontento di chi ormai non può più permettersi di vivere nel capoluogo lombardo.

Le politiche per la casa sembrano del tutto scomparse, ma è davvero così?

Anche io spesso dico che «non ci sono più politiche per la casa», in realtà è peggio di così: la politica non è scomparsa, ha cambiato obiettivo: da strumento di garanzia dell’interesse collettivo la politica è diventata sussidiaria di interessi privati, di mercato, finanziari. Ed è questo il motivo del ritorno della questione abitativa: alle politiche di stampo keynesiano si sono sostituite politiche neoliberiste che hanno promosso un nuovo modello non di produzione ma di estrazione di ricchezza, di rendita, attraverso l’attività immobiliare, trasformando in merce, in prodotti, le città stesse.

Che tipo di bene è diventato oggi la casa in una società come quella italiana storicamente di proprietari di case?

La casa è diventata un bene a “uso investimento” con una funzione, quindi, sganciata da quella abitativa: un modo per fare soldi attraverso il semplice aumento dei valori immobiliari, aumento che si deve soprattutto a fattori di contesto e dunque a investimenti pubblici. Ma proprio la sostituzione del lavoro, come modo di produzione di ricchezza, con la rendita, ha prodotto quel divario tra salari (bassi) e costi abitativi (alti) alla radice della nuova questione abitativa e dello “scivolamento” di quel ceto medio, anche proprietario, in povertà.

La proprietà di casa non è più una forma di sicurezza economica per il ceto medio?

La proprietà non garantisce contro la povertà. I valori immobiliari sono triplicati negli ultimi decenni, e sono oggi di ostacolo alla crescita economica delle città, assorbita dalla rendita, e alla mobilità sociale e fisica delle nuove generazioni.

La casa non è più una sicurezza, ma è un modo per arricchirsi?

La casa come merce è uno strumento di arricchimento soltanto nel momento in cui si compie una transazione immobiliare, cioè se si vende, e questo è vero oggi in una piccola porzione del territorio italiano – Milano, alcune città settentrionali, i centri urbani, alcune aree rurali che attirano stranieri. Alla fine quello della casa a uso investimento è un modello che ha pochi grandi vincenti e molti perdenti.

Perché allora attorno al diritto della casa, così fondamentale, secondo lei non prende forma un movimento politico diffuso?

In realtà un movimento c’è, è rinato, in molte città come Roma non si è mai spento e si sta riorganizzando – penso al neonato Social Forum dell’Abitare. Ma bisogna ricostruire un vocabolario, una coscienza politica, di classe, su questo tema.

Quali sono i principali ostacoli?

Oggi la questione abitativa è perlopiù vissuta come un fatto personale, un fallimento individuale, non come problema collettivo, politico, esito di scelte appunto politiche. Quindi bisogna ricostruire quel “noi” che è stato intenzionalmente frammentato proprio attraverso la diffusione della casa di proprietà, che negli anni Settanta-Ottanta è servita a rompere le lotte e a rendere desiderabile la svolta neoliberale.

Che cosa è la mobilitazione individualista di cui parla in L’Italia senza casa?

È un concetto ripreso dall’urbanista Bernardo Sechi dal sociologo Alessandro Pizzorno per descrivere l’effetto della diffusione proprietaria. La promozione della proprietà dell’abitazione (e non del diritto alla casa) è servita a rendere accettabile per milioni di persone la svolta neoliberista che li ha impoveriti, alimentando così una “mobilitazione proprietaria” in difesa di un sistema che sarebbe molto più logico combattere. In Inghilterra questo disegno, portato avanti con il Right to Buy (la dismissione degli alloggi pubblici) da Margaret Thatcher, è stato molto esplicito.

Il modello Milano professato in questi anni ha fallito o più semplicemente un modello sbagliato?

Il modello Milano è l’esito di decenni di politiche neoliberiste il cui elemento costitutivo, come ha scritto Antonio Calafati, è la deregolamentazione della pianificazione urbana.

Eppure da tre mandati, da Giuliano Pisapia a Beppe Sala, il comune di Milano è governato da giunte di centro sinistra

Il caso di Milano mostra quanto al di là del fatto giudiziario la politica, anche quella di “sinistra”, sia diventata promotrice di un’agenza neoliberista, favorendo interessi privati.

Quali le vie d’uscita possibili?

La via di uscita è un’altra politica, quella che si fa dal basso – quella dei comitati che hanno denunciato la deriva urbanistica a Milano, dando avvio alle inchieste, quella dei tanti movimenti di attivisti in tutte le città, che difendono l’interesse pubblico e il diritto alla città. Certo le misure securitarie rendono questo tipo di politica sempre più difficile, ma è necessario continuare a praticarla, per ricostruire un nuovo attore “pubblico”, un nuovo “noi”.

© Riproduzione riservata