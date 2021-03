Mentre la Sardegna guarda avanti e si prepara a diventare zona bianca, nelle aule del tribunale di Sassari si indaga sul periodo buio di inizio pandemia che ha mandato il sistema sanitario nazionale in tilt.

A marzo 2020, infatti, nel reparto di cardiologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari ci sono stati undici decessi per Covid-19 e un numero elevato di contagi che hanno portato in aula sei dirigenti sanitari.

Assolti e archiviati

Il procuratore Gianni Caria ha chiesto il processo per Fiorenzo Delogu, all'epoca coordinatore dell'unità di crisi locale dell'area sociosanitaria di Sassari e direttore dell'ufficio di igiene e sanità pubblica di Sassari; Bruno Contu, direttore sanitario dell'Azienda ospedaliero universitaria (Aou) di Sassari, e Giorgio Steri, ex commissario straordinario dell'Azienda della tutela per la salute. Per gli altri tre, invece, il procuratore ha chiesto l’archiviazione. Si tratta di Antonio Solinas, direttore della struttura complessa Affari generali dell'Aou; Teresa Ivana Falco, direttrice del servizio acquisizione beni e servizi dell'Aou, e Nicolò Orrù, all'epoca direttore generale dell'Aou.

