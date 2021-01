Un’altra firma lascia Repubblica. L’ultimo in lista è Roberto Saviano appena approdato al Corriere della Sera. Lo ha ufficializzato con un annuncio la stessa testata di via Solferino in un articolo.

Lo scrittore napoletano, che vive sotto scorta per le minacce della camorra da quando ha pubblico il suo celebre Gomorra, darà il suo contributo con commenti e inchieste all’interno del giornale e curerà anche una rubrica sul settimanale 7. Saviano ha iniziato a collaborare con il gruppo L’Espresso con il settimanale del gruppo. Su L’Espresso ha curato la rubrica che fu di Giorgio Bocca, L’antitaliano

«Al Corriere della Sera arriva un grande giornalista, un intellettuale, autore di inchieste coraggiose e di analisi di qualità sulla nostra società» ha dichiarato il direttore Luciano Fontana nell’articolo.

Per il presidente Urbano Cairo «l’ingresso di Roberto Saviano al Corriere rafforza ulteriormente la già ampia offerta di approfondimento e di inchiesta del quotidiano e del settimanale 7».

La notizia già era stata anticipata ieri sera dal sito Dagospia, con ulteriori conferme arrivate dall’agenzia AdnKronos.

