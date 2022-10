Per questo venerdì 21 ottobre è confermato lo sciopero che le sigle sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per il personale dell’Ente nazionale di assistenza al volo (Enav), cioè i controllori del traffico aereo. Lo sciopero durerà 24 ore e si prospettano disagi in vari aeroporti italiani.

L’Ente nazionale per l’aviazione civile ricorda tuttavia che durante gli scioperi ci sono le fasce orarie di tutela, dalle ore 7 alle 10 e dalle ore 18 alle 21, nelle quali i voli devono essere comunque effettuati.

«Purtroppo dopo diversi incontri con i vertici di Enav, non sono emersi elementi sufficienti a dare risposte alle numerose problematiche che abbiamo posto ormai da mesi alla dirigenza. L’applicazione e l’evoluzione del piano industriale, l’adeguamento degli organici, l’organizzazione dei turni di lavoro, ma soprattutto la definizione di tempistiche e contenuti del rinnovo del contratto, sono tutti elementi importanti che attendono da troppo tempo una risposta. Per questo motivo porteremo avanti la nostra protesta anche con altre azioni future se si renderanno necessarie», scrivono le organizzazioni sindacali.

Le compagnie aeree

Sono diverse le società coinvolte nello sciopero, soprattutto le compagnie aeree low cost. I piloti e gli assistenti di volo della compagnia Vueling terranno un presidio dalle 10 alle 14 all’aeroporto di Fiumicino. Mentre dalle 11 alle 15 è il turno del personale di EasyJet.

La Federazione lavoratori aziende italiane (Flai) ha aderito alla mobilitazione e ha proclamato anche lo sciopero dei lavoratori delle imprese addette ai servizi aeroportuali e all’handling. Questo ha costretto compagnie aeree come Ryanair ha cancellare alcuni voli. «A causa di uno sciopero dei Controllori di Volo di 24 ore a partire dalle 00:00 di venerdi (21 Ottobre), siamo stati costretti, sfortunatamente, a cancellare oltre 600 voli da/per l’Italia. Tutti i 110,000 passeggeri Ryanair interessati sono stati notificati ed informati delle loro opzioni», ha scritto l’azienda in un comunicato.

Ita Airways ha previsto la cancellazione di oltre 200 voli nazionali e internazionali. «Coloro che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 21 ottobre, in caso di cancellazione o di modifica dell’orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto (solo nel caso in cui il volo sia stato cancellato o abbia subito un ritardo superiore alle 5 ore) fino al 28 ottobre», si legge sul sito di Ita.

Oltre gli aerei

Dalle ore 9.00 sciopereranno anche i dipendenti di Trenitalia della divisione business regionale del Friuli Venezia Giulia operanti nei settori commerciale, staff, biglietterie e costumer care. Contemporaneamente, sciopereranno anche i lavoratori Trenitalia, Rfi, Ferservizi e Mercitalia rail del Veneto.

A Roma, infine, dalle 8.30 alle 12.30 si fermano i lavoratori iscritti al sindacato Usb nel consorzio Roma Tpl. Non ci saranno disagi alla linea Atac che gestisce il trasporto all’interno della capitale, Metro A, B e C avranno quindi un flusso regolare. Sono invece in sciopero i lavoratori dei Cotral per 24 ore. Garantite soltanto due fasce orarie: dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.00 alle 20.00.

