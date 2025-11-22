Tachipirina? No, teatro. La rivoluzione gentile dei pediatri emiliani

Ridere, ascoltare e condividere emozioni può davvero far bene alla salute. Sciroppo di teatro è un progetto nato durante la pandemia contro l’isolamento dei bambini. Ora è cresciuto nei numeri e si è allargato ad altre città. L’Oms: «Prescrizione sociale»

true false

C’è un gesto che assomiglia a una carezza: un pediatra che, accanto alle solite prescrizioni, consegna a una famiglia un libretto colorato. Non è un farmaco, non è un antibiotico. È una “ricetta” di teatro. Dentro c’è scritto che ridere, ascoltare una storia, guardare un attore che diventa il personaggio di una fiaba o un clown, fa bene. Può curare, o almeno lenire, un disagio perché anche la cultura è salute. È da questa idea che nasce, nel 2021, Sciroppo di Teatro, progetto ideato da Silvano A