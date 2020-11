Un gruppo di giovani attiviste e attivisti del mensile indipendente Scomodo si sono recati presso il nuovo centro di distribuzione Amazon a Colleferro disponendo, di fronte all'ingresso dell'azienda, circa mille scatole del noto marchio di e commerce così da formare la frase «Compra meglio!». L’obiettivo dell’iniziativa era quello di denunciare il modello consumista e inquinante a ridosso del Black Friday e del periodo natalizio. Scomodo, con il sostegno di Greenpeace, ha così dato il via all’iniziativa di «Compra Meglio!» riguardo la crescente vulnerabilità degli utenti alle pubblicità, in relazione alla crescita dei consumi, e l'impatto che quest'ultima ha sul pianeta. La collaborazione tra il mensile di attualità e cultura e l'organizzazione ambientalista, iniziata nel 2019, si rinnova anche quest’anno.

«Anche nel 2020 ci impegniamo con Greenpeace Italia per salvaguardare il mondo in cui viviamo e soprattutto per dimostrare che esistono alternative più sostenibili dei comportamenti di consumo attuali, e che queste non sono solo utili e importanti ma possibili. Crediamo fortemente nel potere delle azioni quotidiane ed è per questo che tutte le scatole usate per l'iniziativa di oggi verranno riutilizzate per spedire la pubblicazione "Inquinanti vol. 2" in tutta Italia»: ha affermato, Tommaso Salaroli, co-fondatore di Scomodo.

La pubblicazione del secondo volume cartaceo «Inquinanti» è parte vitale del progetto e mira a sensibilizzare sulle tematiche ambientali e sull’inquinamento in Italia, Una pubblicazione che approfondisce l'ambito del consumo all'interno di un quadro di connessione tra l'attuale modello economico e la crisi climatica e ambientale. Per dare a tutti la possibilità di approfondire questi temi, Scomodo ha organizzato per oggi venerdì 27 novembre alle ore 18.30 una conferenza in diretta Facebook e Instagram con Chiara Campione, Greenpeace Italia, Marina Spadafora, Fashion Revolution, Raniero Madonna, ingegnere ambientale, le redattrici e i redattori di Inquinanti e le attiviste e gli attivisti di Scomodo. Durante l'incontro online verrà presentato il nuovo numero speciale e si discuterà sull'importanza e la necessità di un'alternativa pratica al consumo di massa, in particolare nelle settimane che circondano il giorno del Black Friday e quelle che anticipano Natale.

