I dimostranti, licenziati dalla FedEx di Piacenza, avevano organizzato un presidio a Tavazzano, nel Lodigiano, quando hanno trovato ad attenderli un gruppo di persone che li ha assaliti. Il bilancio e di nove feriti, una dei quali è stata ricoverata per un trauma facciale

La scorsa notte, i lavoratori licenziati dalla FedEx Tnt, ditta di logistica di Piacenza, avevano organizzato un presidio in una logistica di via Orecchia, a Tavazzano con Villavesco, nel Lodigiano.

Arrivati a Tavazzano hanno trovato un gruppo di persone ad attenderli, pronti per assalirli con bastoni e taser. Proprio per questo si è ipotizzato fossero degli agenti in borghese.

Il bilancio degli scontri è di nove feriti, soccorsi subito dopo dal 118, una dei quali in condizioni gravi, che è stata invece ricoverata al policlinico di Pavia, dopo aver riportato un trauma facciale.

