La posizione di alcuni studenti fermati, per aver forzato il blocco della polizia, per impedire ai partecipanti della manifestazione non autorizzata di arrivare a Montecitorio, è al vaglio degli agenti che hanno bloccato i manifestanti tra piazza Colonna e piazza di Pietra, in pieno centro a Roma.

Alcuni studenti, appartenenti ai Collettivi autonomi romani che protestavano contro le politiche del governo Meloni nei confronti delle occupazioni scolastiche, hanno accusato la polizia di aver manganellato dei minori. "Non ci avete ascoltato e noi bruciamo tutto", è lo slogan che hanno gridato gli studenti mentre accendevano fumogeni. La Digos sta procedendo all'identificazione, anche mediante i filmati della polizia scientifica, di alcuni dei partecipanti al corteo.

Il corteo si è spostato dal Pantheon alla piazza di Montecitorio, provando a raggiungere la Camera e Palazzo Chigi. Alcune decine di ragazzi sono stati caricati e bloccati dalla polizia in tenuta anti sommossa. La manifestazione era stata annunciata per le 17 sulla piazza del Pantheon con lo slogan, riportato anche su alcuni manifesti, "Dalle scuole occupate alle strade. Non ci avete ascoltato, bruciamo tutto".

