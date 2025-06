Mercoledì 18 il Comitato discute il da farsi. E si attrezza per rendere nota l’audizione segreta della società israeliana. Intanto il Copasir è pronto a riaprire l’indagine

Dieci giorni circa e il Comitato parlamentare che si occupa di sicurezza è pronto a desecretare, in via eccezionale, l’audizione di Paragon Solutions, la società israeliana produttrice dello spyware a zero clic tramite cui sono stati spiati gli attivisti della ong Mediterranea Saving Humans e i giornalisti di Fanpage.

È la legge 124 del 2007, quella sul Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, a consentirlo, a meno che il presidente del Consiglio si opponga. Un articolo, quello contenuto nella legge, che i membri dell’organo parlamentare potrebbero opporre all’azienda di Graphite, qualora quest’ultima si mostrasse contraria alla desecretazione. Perché sì, in base a quello che trapela, l’operazione imboccata dal Copasir non metterebbe l’altra parte d’accordo.

Come dire, dunque, che lo scontro tra il Comitato e Paragon potrebbe non fermarsi. E tradursi, eventualmente, in una vera e propria battaglia legale. Ma perché si è arrivati a questo punto?

Lo scontro

Tutto è iniziato intorno al 10 giugno, quando la società ha accusato, sulle pagine del giornale israeliano Haaretz, lo stesso Copasir, insieme al governo guidato da Giorgia Meloni.

Non avete voluto scoprire chi ha spiato i giornalisti, in sintesi, la bomba sganciata dall’azienda basata fuori Tel Aviv, fondata nel 2019 dall’ex premier Ehud Barak e da Ehud Schneerson, già capo dell’Unità 8200 delle forze armate israeliane, gli 007 telematici.

Ma il Dis, e cioè il dipartimento che coordina le due agenzie di intelligence, Aisi e Aise, ha subito “smentito” con una nota. «Il Comitato ha avuto accesso ai sistemi Graphite installati presso Aisi e Aise e ha posto in essere tutti i test che ha ritenuto necessari. Il Copasir ha verificato presso il Dis la documentazione relativa alle attività captative effettuate con Graphite», hanno dichiarato gli 007.

Un botta e risposta assai acceso, al termine del quale il Copasir ha, appunto, annunciato di voler rendere pubblica l’audizione di Paragon, la società che, tra le altre cose, si è dichiarata disponibile a collaborare con le autorità italiane per trovare, finalmente, il bandolo di una matassa che risulta essere davvero intricata. Ma è davvero così? Paragon vuole realmente collaborare?

Il Copasir fa il bis

Intanto, dopo la pubblicazione del nuovo report da parte di Citizen Lab – il laboratorio dell'università di Toronto specializzato nell'analisi di spionaggio informatico – si è scoperto che, oltre al direttore di Fanpage Francesco Cancellato, a essere spiato tramite Graphite è stato anche il cronista della stessa testata, Ciro Pellegrino, nonché un giornalista italiano di fama europea – il cosiddetto “case 01” – la cui identità è ancora sconosciuta (in base al report la persona avrebbe chiesto di rimanere anonima).

È per questo motivo che il Copasir, sempre secondo quanto appreso da Domani, è nuovamente pronto a riunirsi: lo farà mercoledì 18 e nella seduta deciderà il da farsi e le sue future attività sulla vicenda.

«Il Comitato – si legge non a caso nella relazione delle scorse settimane – si riserva comunque la possibilità di svolgere ulteriori approfondimenti, anche successivamente alla pubblicazione della presente relazione, su eventuali profili di competenza in relazione alle presunte intrusioni in dispositivi mobili rese note da altri due giornalisti nelle ultime settimane». Cosa deciderà di fare il Copasir?

La riapertura del caso Paragon è di certo auspicata da più parti. Tra queste anche dall’eurodeputato del Pd, Sandro Ruotolo, che nei giorni scorsi aveva dichiarato: «Chiediamo al Copasir di riaprire il caso. Vogliamo sapere perché due giornalisti italiani sono stati spiati. È fondamentale che il Comitato ascolti non solo i due cronisti coinvolti, ma anche i rappresentanti istituzionali della categoria: il presidente e la segretaria della Federazione nazionale della stampa e il presidente dell’Ordine dei giornalisti».

Così il Comitato, anche alla luce della relazione che ha stilato, se decidesse per la riapertura, avrebbe una nuova missione: cercare di scoprire chi ha intercettato, senza le garanzie previste dalla legge, Pellegrino e l’altro giornalista, così come è stato fatto con Cancellato. L’esito della prima missione però è rimasto senza risposte.

