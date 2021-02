Per festeggiare San Valentino in questo anno difficile, Domani vi offre l’idea regalo perfetta: al prezzo di un abbonamento ne ottenete due, uno per voi e uno per una persona speciale con cui volete condividerlo.

Con l’abbonamento potrete leggere Domani in vari formati: dal sito, senza paywall, dallo sfogliatore che permette di vedere l’edizione del giornale che va anche in edicola, e dalla app, disponibile nei principali store.

Gli abbonati riceveranno anche le tante sorprese che stiamo preparando per loro in questo 2021 ricco di iniziative.

Per cominciare, chi si abbona per San Valentino può già trovare sulla app tre ebook che la casa editrice Minimum Fax ha preparato per l’occasione per noi.

Il primo è un assaggio di Romantic Italia, il saggio di Giulia Cavaliere, che racconta e analizza le più famose canzoni romantiche della musica italiana: da Rimmel di Francesco De Gregori a Sei la mia città di Cosmo.

Poi trovate il racconto Television Version di Antonella Lattanzi, la scrittrice italiana del momento, candidata al premio Strega 2021 e firma di Domani.

Uno dei racconti che l’hanno lanciata tra le voci più importanti della nostra letteratura all’interno della celebre antologia di Minimum Fax L’Età della febbre.

Infine Elisa Cuter, esperta di cinema, firma del Tascabile, che ha appena pubblicato uno dei libri più coraggiosi e graffianti sulle discussioni intorno al femminismo e a come le donne vengono raccontate da televisione, serie e film.

Gli abbonati di Domani potranno leggere il suo saggio Manuale per ragazze di successo, contenuto nel suo nuovo libro Ripartire dal desiderio.

Trovate tutto sulla app di Domani, e presto molte altre sorprese!



Vi aspettiamo e, intanto, buon San Valentino: ci vediamo anche in edicola con lo speciale DopoDomani!

