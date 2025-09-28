Scuola, ecco perché le specializzazioni a pioggia aumenteranno i precari

true false

L’inizio dell’anno scolastico, tra graduatorie corrette più volte per le immissioni in ruolo e il solito terno al lotto della supplenza grazie all’algoritmo, è stato e continua a essere tumultuoso: nonostante il numero crescente di docenti abilitati, molte cattedre restano scoperte e le convocazioni dalle GPS appaiono spesso caotiche e contraddittorie. Conseguire l’abilitazione non garantisce più un accesso certo al lavoro e la gestione delle supplenze tra chiamate, rinunce e doppie assegnazioni