Ritmi insostenibili con gravi ripercussioni sulla salute mentale, sull’equilibrio personale e sulla qualità del lavoro. I direttori dei Servizi generali e amministrativi (Dsga) delle scuole italiane non stanno affatto bene.

Lo raccontano i risultati dell’ultimo report realizzato dall’Università Lumsa su incarico dell’Anquap, l’Associazione nazionale quadri delle amministrazioni pubbliche.

Un quadro preoccupante

Questa figura professionale fa parte dell’organico delle scuole di ogni ordine e grado e si occupa dell’organizzazione dei servizi generali, amministrativi e contabili dell’istituto. Coordina il personale Ata, pianifica le attività richieste dal dirigente scolastico e ha incarichi di tipo ispettivo.

Giorgio Germani, presidente dell’Anquap, racconta a Domani: «Quanto emerge dallo studio non ci ha stupito, poiché avevamo contezza di una situazione lavorativa dei direttori Sga già al limite di sopportazione». Dallo studio emerge come il 66 per cento degli intervistati stia valutando di cambiare mestiere. L’indagine ha preso in esame oltre 2000 Dsga ed è stata curata dalla professoressa Caterina Fiorilli e dalla dottoressa Ilaria Buonomo; entrambe docenti all’Università Lumsa.

Il report restituisce la fotografia di una categoria professionale allo stremo: l’85 per cento lavora quotidianamente a ritmi molto elevati. Il 99 per cento gestisce compiti che richiedono attenzione e problem solving continui, spesso in solitudine. L’83 per cento, inoltre, vive in tensione permanente per le responsabilità e le decisioni complesse che ricadono sul loro ruolo.

Il lavoro di pressante difficoltà, per Germani, è dato «dalla gestione del personale sia di ruolo che supplente. In ogni scuola lavorano mediamente 135 unità tra docenti e Ata». Molto impegnative sono anche le pratiche di contabilità, «con particolare riferimento all’attività negoziale per l’acquisto di beni e servizi». Inoltre il regolamento di contabilità delle scuole «è vecchio – risale al 2018 – incoerente con il vigente codice dei contratti pubblici e con le condizioni di autonomia delle scuole».

Burnout, stress e disturbi del sonno

C’è poi il tema del carico emotivo particolarmente alto: oltre l’80 per cento del campione percepisce il lavoro come “stancante”, mentre il 68 per cento dichiara disagio legato a frustrazione, rabbia e ansia. Il 52 per cento mostra chiari sintomi di burnout, con perdita di motivazione e coinvolgimento.

Ma anche l’engagement professionale è in forte crisi: oltre la metà dei Dsga ha smesso di provare entusiasmo per il proprio lavoro. Un aumento del personale potrebbe essere utile per lenire le difficoltà che gravano su lavoratrici e lavoratori? Per Germani sì, ma solo «se lo stesso sarà correttamente reclutato, attraverso una selezione, con stato giuridico e trattamento economico corrispondenti alle prestazioni richieste».

Lo studio racconta anche le conseguenze di queste difficoltà sul lavoro, che si riflettono sulla vita privata e sulla salute fisica. Per il 54 per cento dei Dsga il lavoro esaurisce le energie personali, mentre il 51 per cento afferma che il tempo dedicato al lavoro ha un effetto negativo sulla propria vita privata.

Il 57 per cento soffre di disturbi del sonno e, tra chi manifesta stress acuto, le donne rappresentano il 68 per cento. Il doppio degli uomini. Questi sintomi, se trascurati, aumentano il rischio di problemi cardiovascolari e possono condurre a depressione.

Secondo Germani «l’attuale assetto istituzionale e organizzativo delle scuole comporta, per le stesse, l'attribuzione di funzioni molto ampie, qualificate e complesse. A fronte di queste attribuzioni le condizioni di esercizio sono del tutto inadeguate».

Nelle segreterie scolastiche, inoltre, vi è una mole immensa di lavoro: «Mentre negli anni l’organico è stato ridotto in termini significativi e il reclutamento risale ancora a quello di cinquant’anni orsono. O si riducono le funzioni attribuite o si creano le condizioni d’esercizio per quantità e qualità del personale che deve svolgere l’imponente attività amministrativa».

In conclusione, per Germani, gli attori che devono essere messi in campo per la risoluzione delle problematiche sono «la politica governativa e parlamentare, il livello amministrativo ministeriale, l’Aran e i sindacati che trattano e sottoscrivono i contratti di lavoro. L’ultimo del 18 gennaio 2024 è stato addirittura regressivo nei confronti dei Direttori Sga».

© Riproduzione riservata