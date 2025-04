Lichena era genitore a Londra ma non poteva esserlo in Italia. Ora una sentenza le riconosce questo diritto dopo essersi separata dalla compagna

Lichena è una mamma omosessuale italiana che ha ottenuto una sentenza importante: per la prima volta in Italia, il 21 gennaio 2025, un tribunale ha riconosciuto il suo diritto di madre intenzionale, che nel suo caso si sta separando, ad essere legalmente riconosciuta come genitore. Senza necessità di coinvolgere la madre biologica nel procedimento.

La decisione si basa sul certificato di nascita estero dei figli, ottenuto in Inghilterra dove i due bambini sono nati, che indica entrambe le madri come genitori.

Il provvedimento emesso dal tribunale di Vicenza stabilisce: «In caso di concepimento all’estero mediante l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo (fecondazione di ovocita tramite seme di donatore esterno), voluto da coppia omoaffettiva femminile, deve ritenersi trascrivibile l’atto di nascita del minore, nato all’estero, che indichi quale madre, oltre alla donna che ha partorito, l’altra componente la coppia quale madre intenzionale».

È una sentenza che stabilisce che quel documento è sufficiente per ottenere il riconoscimento legale anche in Italia da parte di Lichena, senza che l’ex compagna debba intervenire in giudizio.

Non era ancora accaduto in Italia che un tribunale si esprimesse in questi termini: un passo importante per il riconoscimento dei diritti delle famiglie omogenitoriali e dei loro figli o figlie.

«Dopo la separazione ho chiesto al comune veneto di mia ultima residenza in Italia, la trascrizione del certificato di nascita ma la loro decisione è stata di riconoscere come genitore in quel caso solo la mia ex compagna, ovvero la madre che ha partorito».

A quel punto, Lichena per tutelare se stessa ma soprattutto i suoi bambini, si è rivolta all’avvocata Ilaria Gibelli, socia di Rete Lenford, avvocatura per i diritti lgbt, componente del gruppo legale di Famiglie Arcobaleno e attivista del Coordinamento Liguria Rainbow/Liguria Pride.

«Un certificato di nascita o si trascrive integralmente o non si trascrive», spiega l’avvocata Gibelli.

Il no del Viminale

«Non si può trascrivere parzialmente. Il Comune mi ha risposto dicendo che il Ministero dell’Interno aveva dato parere negativo».

Così Lichena e la sua legale hanno fatto ricorso presso il tribunale di Vicenza ma l’altra mamma ha deciso di non appoggiare la richiesta della sua ex compagna e Lichena ha dovuto proseguire l’iter legale da sola, con il rischio di non ottenere il riconoscimento dei diritti di madre nel suo Paese, l’Italia.

La difesa del Comune riteneva fondamentale che venisse chiamata in giudizio la madre biologica, trattandosi di un procedimento di genitorialità. «Per me è stata una situazione molto pesante, soprattutto emotivamente. Ho vissuto mesi di ansia quotidiana», racconta Lichena che oggi vive ancora a Londra per stare accanto ai suoi figli.

«La fine di un matrimonio è già una situazione complessa e anche l’idea di fare ricorso al Comune in cui sono nata mi faceva stare male. Ma era divenuto intollerabile sapere che appena varcato il confine, qui in Italia io e i miei due figli non saremmo più stati riconosciuti come famiglia».

Il caso di Lichena non è isolato. «Ci sono tanti Comuni», continua Gibelli, «che su direttive nuove del Ministero dell'Interno iniziano a non trascrivere questi certificati di nascita in barba a una giurisprudenza che rispetto a questo tema è granitica. Accade anche che il Ministero dell’Interno direttamente impugni i riconoscimenti che vengono fatti dai Comuni in via amministrativa».

La Corte di Cassazione nel 2016, per la prima volta, ha infatti trascritto un certificato di nascita con doppia maternità di due madri, cittadine italiane che vivevano in Spagna dove era stato redatto quel certificato. «La Cassazione ha deciso che si poteva trascrivere perché non si trattava di formare un atto in Italia, ma di trascriverne uno validamente formato in un Paese dove questo è consentito».

Uno scenario nuovo

La storia di Lichena apre uno spiraglio importante sia a livello giuridico ma anche sociale. Perché se parlare di separazione è sempre difficile, nel caso delle coppie omogenitoriali resta ancora un tabù. Quando una coppia si separa, i diritti dei genitori non biologici rischiano di svanire, lasciando scoperti anche i figli o le figlie.

Una realtà tanto comune quanto invisibile. «Senza considerare che spesso nei casi di famiglie di questo tipo il genitore intenzionale resta ostaggio delle decisioni di quello biologico, poiché in Italia non viene riconosciuto», continua l’avvocata Gibelli «Quando c'è un vuoto legislativo, indipendentemente dal genere e dall’orientamento sessuale, le persone se ne approfittano».

In un momento come quello attuale, in cui nel nostro Paese i diritti delle persone lgbtqia+ sono messi al bando, questo pronunciamento rappresenta una presa di posizione chiara a favore dell’uguaglianza e della protezione dei legami affettivi reali, al di là dei modelli tradizionali tanto gridati e sbandierati. Perché i diritti, se non sono garantiti a tutte e tutti, non sono diritti: sono privilegi. E i privilegi, per definizione, escludono.

Questa sentenza ribadisce che l’uguaglianza si misura nei dettagli concreti della vita quotidiana, come poter continuare ad essere madre anche dopo una separazione.

«I miei bambini hanno due cittadinanze, due culture, due lingue e hanno due mamme. Sono nati perché entrambe, insieme, abbiamo scelto di creare la nostra famiglia, con amore». Come in tutte le famiglie.

© Riproduzione riservata