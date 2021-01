Il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Bologna sta eseguendo un provvedimento preventivo di confisca patrimoniale di beni nei confronti di un imprenditore residente nel Principato di Monaco, ma domiciliato in Provincia di Pavia.

L’operazione, denominata “Ritorno al futuro”, dispone un sequestro dal valore complessivo di 30 milioni di euro. Secondo gli inquirenti l’individuo è un «evasore seriale socialmente pericoloso».

Tra i beni confiscati nell’operazione rientrano undici immobili, compresi anche complessi sfarzosi con parco e piscina e una villa in Costa Azzurra, 38 auto di lusso e d’epoca di svariate case automobilistiche come Porsche, Bentley e Range Rover, nonché quote societarie e 800 mila euro liquidi.

