Serbia, giornalisti nel mirino di Vučić: «Vuole distruggere la stampa libera»
18 agosto 2025 • 19:57
«Da quando sono iniziate queste proteste, la polizia non si ferma di fronte a nulla. Le persone vengono perquisite e malmenate, a prescindere che siano uomini o donne, cittadini o cronisti», dice Vuk Cvijić, giornalista del settimanale indipendente Radar