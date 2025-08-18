«Da quando sono iniziate queste proteste, la polizia non si ferma di fronte a nulla. Le persone vengono perquisite e malmenate, a prescindere che siano uomini o donne, cittadini o cronisti», dice Vuk Cvijić, giornalista del settimanale indipendente Radar

Da inizio 2025, già 125 giornalisti sono stati soggetti a intimidazioni o sono stati malmenati dalla polizia in Serbia, secondo l’associazione dei giornalisti indipendenti di Serbia. Un numero altissimo e in continua crescita: da quando la protesta degli studenti per il crollo della pensilina a Novi Sad è iniziata nel novembre scorso, la pressione del governo sulla stampa è aumentata.

A peggiorare le cose, l’elezione di Donald Trump, che ha privato diversi media indipendenti dei finanziamenti dell’agenzia per lo sviluppo americana Usaid per il pluralismo informativo. In un contesto di difficoltà crescenti a livello finanziario e di sicurezza, fare il giornalista è sempre più complicato. «Il nostro governo cerca di distruggere la stampa libera da tempo, sia mettendo pressione sugli inserzionisti che attaccando frontalmente i reporter e i media che non sono sotto il suo controllo», dice Vuk Cvijić, giornalista del settimanale indipendente Radar.

Gli attacchi ai media

Per farlo, ha diverse frecce al suo arco: le riforme per il pluralismo mediatico dopo le guerre balcaniche non sono mai andate fino in fondo, così come quelle per la separazione del potere giudiziario da quello esecutivo. Oltre al controllo dei finanziamenti ai media, diventato ancora più fondamentale dopo che sono venuti meno i soldi provenienti dagli Stati Uniti. Nel 2022, sono state negate le frequenze per trasmettere in chiaro alla televisione balcanica N1, uno dei pochi media che in Serbia dà ampia copertura alle proteste antigovernative. Una scelta che è apparsa fin da subito politica e che ha limitato la diffusione di un’informazione di maggior spessore rispetto alla protesta degli studenti. A inizio luglio, la stessa N1 e Nova sono state accusate di essere “canali terroristi”, ed è arrivata alla redazione una lettera con dei bossoli: «Ricordatevi cosa è successo a Charlie Hebdo».

Cvijić non è sorpreso: «Gli attacchi sono all’ordine del giorno. Ho parlato a una manifestazione alla facoltà di filosofia a inizio luglio, avevano appena incarcerato uno studente che lavorava come fotoreporter per i media studenteschi, semplicemente per aver pubblicato delle riprese». Quella stessa sera, Cvijić stesso è stato attaccato dalla polizia: stava documento un blocco del traffico pacifico, in tarda notte, di fronte alla facoltà di giurisprudenza di Belgrado. All’improvviso, arrivano le manganellate.

«La polizia non voleva che firmassi le violenze sugli studenti. Io mi sono presentato come giornalista, avevo le mani in alto, ma la polizia mi ha attaccato comunque. Sapevano perfettamente quello che stavano facendo, ma non volevano lasciare tracce». Fra gli aggrediti, anche la professoressa della facoltà di biologia Biljana Stojković e l’ex giudice costituzionale Radmila Dragičević Dičić, la pm che ha indagato sull’omicidio politico dell’ex premier Zoran Đinđić nel 2003.

Sui motivi dell’attacco, Cvijić risponde che i poliziotti si sono mossi esclusivamente per «dare una lezione agli studenti. L’ultima volta che l’autonomia universitaria è stata violata così apertamente è stato nel 1941, durante l’occupazione nazista della Serbia».

Una violenza che cresce

La violenza della polizia è peggiorata nell’ultimo anno: «Da quando sono iniziate queste proteste, la polizia non si ferma di fronte a nulla. Le persone vengono perquisite e malmenate, a prescindere che siano uomini o donne, cittadini o cronisti». A peggiorare le cose, il fatto che molti agenti non siano riconoscibili: c’è un intero corpo della Gendarmeria serba che gira in maschera. «Non possiamo sapere chi siano: al contrario del resto della polizia, non hanno numeri identificativi e il distintivo non è visibile». Questo fa sì che in molti sospettino l’utilizzo di squadre di picchiatori, equipaggiati con divise fornite dal Governo, per fare il lavoro sporco che gli agenti non possono – o non vogliono – fare contro studenti e giornalisti.

Questo fa sì che le azioni della polizia e dei sostenitori del governo sono circondate da un inquietante alone di impunità: nessun tribunale ha investigato sulle aggressioni perpetrate dalle forze dell’ordine o dai gruppi a sostegno del Sns, il partito di governo, la creatura politica del presidente della Repubblica Aleksandar Vučić. Il simbolo tangibile di questo clima è il campo paramilitare di Pionerski Park, meglio noto come Ćacilend: da marzo a inizio luglio, gli occupanti accampati di fronte al parlamento – ultras, reduci delle guerre balcaniche, gruppi paramilitari simpatizzanti col governo e anche qualche studente – si sono resi protagonisti di aggressioni a otto reporter. L’ultimo è stato un operatore che riprendeva a distanza quello che stava succedendo nel parco. Nessun tribunale ha aperto indagini su questi attacchi alla stampa, che la polizia non ha mai seriamente tentato di bloccare, malgrado ci siano ogni giorno decine di agenti schierati alla protezione di Ćacilend.

Se le proteste studentesche hanno aperto uno squarcio di speranza per molti cittadini per un sistema politico-informativo differente, è anche vero che oggi in Serbia la pressione sui giornalisti cresce costantemente, seguendo un trend di peggioramento che è iniziato con l’elezione di Vučić a primo ministro, nel 2012. Nella classifica di Reporter sans Frontières per la libertà di stampa, in questi tredici anni, Belgrado è scesa dall’80° posto su 190 al 96°. Le pressioni del governo sono enormi per i cronisti, così come gli attacchi tramite mezzo stampa: l’ultimo risale al 20 luglio quando, ospite di un programma televisivo, il presidente ha detto: «Bisognerebbe cancellare ogni cartella giudiziaria contro chi ha attaccato Veran Matić [giornalista e presidente dell’Anem, l’associazione dei media indipendenti]». Un’affermazione molto grave: per il suo lavoro di cronista, Matić è sotto scorta dal 2015.

Vučić e i media

Il cattivo rapporto di Vučić con i media, però, non inizia oggi: «Per capire cosa sta succedendo, ricordiamoci la storia di Aleksandar Vučić», ci dice Cvjić. Sotto Slobodan Milošević, negli anni ’90, era il ministro dell’Informazione. In molti ricordano la sua legge sull’informazione, promulgata nel 1998, che vietava ai media stranieri di operare in Serbia. Inoltre, permetteva ai tecnici del ministero di revisionare i giornali la mattina prima della pubblicazione. Se qualcosa non era in linea con la posizione del governo, la pubblicazione poteva essere bloccata, senza fornire spiegazioni. Una legge che in poche settimane portò alla chiusura temporanea dei media indipendenti Dnevni Telegraf, Danas e Naša borba. Vučić, nel 2012, aveva chiesto scusa pubblicamente per quella legge. Poi, però, si è riavvicinato alle sue posizioni giovanili. «Dopo 20 anni, quando è diventato prima premier e poi presidente della Repubblica, ha deciso di finire il lavoro che aveva iniziato: mettere pressioni ai media per controllarli. Noi ci siamo assuefatti, ormai ci sembra strano quando ci lasciano scrivere liberamente. Ma è sempre più difficile farlo».

