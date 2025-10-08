Sfrattato, si suicida. Le conseguenze della crisi abitativa

Letterio Buonomo, 71 anni, era stato il custode del palazzo. Aveva problemi economici e faticava a pagare l’affitto. Si era rivolto ai servizi sociali. I sindacati: «Non è fatalità»

Si è buttato dalla finestra alle 9:15 del mattino di mercoledì 8 ottobre, quando ha sentito l’ufficiale giudiziario, accompagnato da agenti di polizia e dal suo avvocato, bussare alla sua porta per sfrattarlo. Letterio Buonomo, 71enne, per anni oltre 40 custode del Falck Unione, è morto così, sul colpo, dopo sei piani di caduta. «Qualche settimana fa, si era rivolto per la prima volta agli uffici comunali per richiedere informazioni sugli alloggi popolari. Gli uffici competenti gli avevano forni