Il Sicilia Express fa felice (e ricca) la ditta vicina a Fratelli d’Italia

Anche per quest’anno riparte l’iniziativa della Regione siciliana. A gestire la comunicazione sarà un’azienda legata alla destra palermitana. Come è accaduto l’anno scorso

true false

In Sicilia le mele continuano a far fatica a cadere lontano dall’albero di Fratelli d’Italia, specialmente se si parla di comunicazione e assessorati a guida meloniana. Che il 2025 sia stato l’anno più buio per il partito della premier nell’isola è sotto gli occhi di tutti: il processo per corruzione, peculato e truffa che rischia il presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, il coinvolgimento nella stessa indagine dell’assessora Elvira Amata, il caso delle indennità restituite al parlamentare Luca C