La procura e la difesa avevano chiesto al giudice di stralciare la posizione dell’ex presidente del consiglio. Il tribunale non ha accolto la richiesta e ha solo sospeso per ora fino a settembre. Il magistrato della procura ha parlato delle patologie che affliggono Berlusconi: «Patologie croniche», «difficilmente reversibili» di natura «neurologica o psichiatrica»

La notizia vera dell'udienza odierna del processo Ruby Ter, nella quale era in discussione l'eventuale stralcio della posizione di Silvio Berlusconi, arriva alla fine per bocca del procuratore aggiunto Tiziana Siciliano.

La pm, evidentemente piccata per non aver ottenuto lo stralcio chiesto al tribunale già una settimana fa, dopo una lunga serie di rinvii per legittimo impedimento di Berlusconi per motivi di salute, ha parlato di patologie «croniche» e «difficilmente reversibili» di natura «neurologica o psichiatrica» dell’ex presidente del consiglio nel preannunciare al giudice Marco Tremolada la richiesta di una perizia medica a carico del fondatore di Forza Italia. Patologie delle quali non erano a conoscenza e che si aggiungerebbero a quelle fisiche delle quali si è sempre parlato, acuite dopo il Covid che aveva costretto l'ex premier al ricovero presso l’ospedale San Raffaele di Milano.

Quali siano queste patologie neurologiche non è dato saperlo, perché né i pm hanno voluto commentare ulteriormente sulla questione e né lo ha voluto fare l'avvocato di Berlusconi Federico Cecconi. L’unica certezza è che queste nuove patologie emergono dalla consulenza medica portata in aula oggi dalla difesa, la terza in ordine di tempo che è servita per giustificare il legittimo impedimento a proseguire questo processo nelle date e con i ritmi già indicati dal tribunale.

Con questa consulenza, peraltro, la stessa difesa di Berlusconi si è associata alla richiesta della procura di procedere allo stralcio, ma l’opposizione ferma di tutti i difensori degli altri indagati (tranne quello della senatrice Maria Rosaria Rossi che si è rimessa alla decisione del tribunale non prendendo posizione) ha convinto il collegio ad accogliere la loro posizione e decidere per una semplice sospensione del processo, che ripartirà l’8 settembre.

Nei giorni scorsi, invece, a Roma la posizione di Silvio Berlusconi nel processo gemello Ruby Ter, figlio di questo principale di Milano, era stata stralciata per motivi di «salute compromessa».

© Riproduzione riservata