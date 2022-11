Silvio Berlusconi e Mariano Apicella sono stati assolti dal reato di corruzione in atti giudiziari perché il fatto non sussiste, il presunto reato di falsa testimonianza è stato, invece, dichiarato prescritto. La sentenza della seconda sezione del tribunale di Roma, giudici Anna Maria Pazienza, Barbara Bennato e Maria Rubera, è arrivata alle 17.

L’udienza del processo a carico di Mariano Apicella e Silvio Berlusconi è iniziata con due ore di ritardo. Il primo a prendere la parola è stato il pubblico ministero Roberto Felici che ha chiesto l’assoluzione per gli imputati per quanto riguarda la corruzione mentre il presunto reato di falsa testimonianza si sarebbe prescritto nel 2020. Lo ha fatto evidenziando che i pagamenti nei confronti di Apicella da parte dell’ex cavaliere arrivano anni prima del bunga bunga, in ragione di una lunga amicizia, e proseguono anche successivamente, un dato emerso da una memoria difensiva depositata nella scorsa udienza.

Gli avvocati di Berlusconi e Apicella, Franco Coppi e Giovanni Maria Dedola, hanno elogiato le richieste del pubblico ministero condividendole e hanno chiesto l’assoluzione mentre l’avvocato dello stato si è dissociato dalle conclusioni del pubblico ministero.

L’ex presidente del consiglio era imputato per corruzione in atti giudiziari, reato che prevede una pena che va dai sei ai dodici anni. Si chiude così uno dei quattro procedimenti che lo vedono indagato, nel 2013 è stato condannato in via definitiva per frode fiscale, condanna che gli è costata l’espulsione dal Senato dove è tornato dopo la riabilitazione. Il dibattimento che si è chiuso con l’assoluzione era iniziato nel 2018, ma è stato ripetutamente rinviato per ragioni di impegni elettorali, nel 2019, e per ragioni di salute nel 2020-2021.

In corrispondenza di un’udienza l’aumento dei battiti e della tensione, cui sono seguiti malessere e ricoveri, gli avevano impedito di partecipare al dibattimento. Una situazione che, visto che «l’imputato è assolutamente impedito per motivi di salute a comparire a processo» (così aveva spiegato la presidente), aveva portato allo stralcio momentaneo della sua posizione pur di continuare l’istruttoria. Ma ora il processo si è concluso con la sentenza di assoluzione che chiude un altro capitolo che si è aperto dopo le serate di bunga bunga nella villa di Arcore. Il processo romano è uno dei dibattimenti che si sono aperti a seguito dello spacchettamento dell’inchiesta milanese. Anche a Siena in primo grado c’è stata l’assoluzione, ma la procura ha presentato ricorso.

Di cosa era accusato Berlusconi a Roma? «Apicella deponendo come testimone dinanzi all’autorità giudiziaria affermava il falso o negava il vero con riferimento alle cene tenutesi nel periodo compreso tra il febbraio 2010 e il gennaio 2011 presso l’abitazione di Silvio Berlusconi sita in Arcore nonché al dopocena svoltosi il 6 gennaio 2011 nella saletta sita al piano seminterrato della stessa (dotata di palo da lap dance, divanetti e angolo bar). Falsamente negava di aver visto alcuna delle ragazze presenti denudarsi totalmente o parzialmente, toccarsi con altre ragazze, farsi toccare da Silvio Berlusconi o Emilio Fede o toccare gli stessi», si leggeva nell’atto d’accusa firmato anche dall’allora procuratore della Repubblica di Roma, Giuseppe Pignatone. Un atto d’accusa sconfessato dalla stessa procura dopo aver letto la memoria difensiva.

Apicella era accusato di falsa testimonianza e, con Berlusconi, di corruzione in atti giudiziari. L’ex cavaliere, già condannato in via definitiva per frode fiscale, avrebbe promesso e corrisposto al cantante, come pubblico ufficiale in quanto testimone nei processi (ammesso con provvedimento del giudice), gli importi citati. Nel processo, tra le persone offese, c’era l’Avvocatura generale dello stato che ha chiesto inutilmente le condanne e il risarcimento danni.

«Sentenza assolutamente ineccepibile in relazione a quelli che erano i fatti dimostrati, non c’era prova di accordi corruttivi», dice Franco Coppi, avvocato di Berlusconi. Questo esito condizionerà anche gli altri processi a carico dell’ex cavaliere? «Non lo posso dire, ma questa certamente è una sentenza di assoluzione», risponde Coppi.

