Quattro anni fa. Pure meno. C’era una volta l’Olimpiade di Tokyo. E una giornata fantascientifica per l’atletica italiana che in un pugno di minuti si prese la medaglia d’oro del salto in alto con Gianmarco Tamberi e con Marcell Jacobs quella dei 100 metri, che nelle tre edizioni precedenti dei Giochi era stata niente meno che di Usain Bolt: 9”80, tuttora record d’Europa.

Si fermò pure il Parlamento: partì un applausone bipartisan alla Camera dei deputati. Cinque giorni dopo, Jacobs concesse il bis nella staffetta insieme con Lorenzo Patta, Faustino Desalu e Filippo Tortu. Roba da alzarsi di botto e cadere per terra: un sogno? No, tutto vero. Jacobs era l’uomo copertina, tutti volevano sapere tutto di lui.

In quelle stesse ore, Jannik Sinner si trovava negli Stati Uniti: la sua rinuncia alle Olimpiadi, «non ho giocato il mio miglior tennis durante gli ultimi tornei e devo concentrarmi sulla mia crescita, spero che mi capirete», aveva fatto discutere, ma non più di tanto. Cosa volete che sia un torneo Atp 500 a Washington rispetto a un oro olimpico?

Il primo agosto del 2021, Sinner era numero 23 della classifica mondiale. Quel torneo nella capitale statunitense però l’avrebbe vinto e sarebbe ricominciata la lunga rincorsa verso la poltrona numero 1, dove da tempo ha cominciato a sedersi. Ma allora era un po’ azzardato pensarci. E poi tutto era Jacobs, gli indici d’ascolto (e le tirature, anche loro, per una volta) se la battevano persino con i rigori degli azzurri nell’Europeo di calcio vittorioso di Wembley (vabbè, altri tempi).

La disfatta di Turku

Un quadriennio dopo o poco ci manca, la realtà ha fatto diversi salti mortali con avvitamento. Per atterrare su un altro pianeta: Jannik Sinner è oggi il numero 1 non solo della classifica mondiale del tennis, ma pure dello sport italiano, e per distacco. Mentre Marcell Jacobs continua a salire e scendere sulle sue personalissime montagne russe: i suoi risultati del meeting finlandese di Turku, 10”30 in batteria e 10”44 pure rallentando vistosamente in finale, sono i più lenti da quando è campione olimpico. Che sta succedendo?

Come prima conseguenza c’è una rinuncia che ha pure un effetto simbolico. E sì perché Jacobs avrebbe dovuto correre nel tardo pomeriggio di oggi al Roma Sprint Festival dello stadio dei Marmi, l’impianto intitolato a Pietro Mennea, per tre mesi “prestato” al tennis con la disputa degli Internazionali d’Italia, casa Sinner, anche se Jannik i suoi match li ha ovviamente giocati tutti nel vicino Centrale.

Fatto sta che Marcell avrebbe ritrovato alcuni compagni di staffetta, in particolare due degli eroi di Tokyo, Patta e Desalu, che invece resteranno da soli a gareggiare. In qualche modo l’evento avrebbe dovuto essere una sorta di “riconquista” della pista da parte dell’atletica con il classico bagno di folla olimpionico, fra autografi e selfie.

Magari lo sarà. Ma senza il protagonista più atteso. L’esito della gara di Turku ha convinto Jacobs a lasciar perdere. Niente Marmi, niente Madrid, dove avrebbe dovuto correre in Coppa Europa, niente perché – parole ufficializzate dalla Fidal nel suo comunicato – l’olimpionico del 2021 ha deciso di «rimodulare il programma» di questo inizio di stagione. Alla base, però, non ci sarebbe nessuna connessione con l’infortunio di fine inverno, dal quale Jacobs era, ancora la nota federale, «completamente guarito». Nessun alibi. Più che altro una rincorsa verso la condizione migliore, la specialità della casa per Jacobs, perché la sua carriera dopo Tokyo è stata uno slalom fra un guaio e l’altro: infortuni, ricadute, rincorse, frenate, successi. Fino a Parigi 2024 quando, complice una partenza da mago, si era issato fino al quinto posto della finale olimpica, un mezzo miracolo sportivo dopo la collezione di stop and go dei mesi precedenti.

La disparità di presenze

Non è una questione di curriculum. Da Tokyo 2021, Jacobs ha vinto anche due titoli europei individuali, un titolo mondiale indoor sui 60 metri, un argento e un oro mondiale nella staffetta. È come se però quelle cartoline giapponesi, con la colonna sonora di “volare” trasmessa e ritrasmessa dall’altoparlante del National Stadium fra gli spalti svuotati dalle misure anti Covid, non abbiano mai avuto il seguito sperato.

C’è una questione tecnica, ma non solo. E forse non riguarda solo Jacobs. Anche l’atletica deve fare i conti con un palcoscenico che altri sport riescono a riempire se non quotidianamente, quasi. Per dire, da quei famosi giorni di agosto, nonostante i diversi infortuni pure lui, e finanche la squalifica per l’omessa vigilanza sull’affare clostebol, Sinner ha giocato 285 volte, mentre Jacobs (mettendoci tutto dentro, le staffette e i 60 metri indoor) ha gareggiato 58.

Attenzione, non si tratta di un paragone, che non avrebbe senso trattandosi di sport completamente diversi, ma di un derby dell’immaginario che si gioca però ad armi impari. Perché è chiaro che Sinner ti può capitare di vederlo pure cinque ore e passa in un giorno (vedi finale di Parigi), mentre per un velocista questo è impossibile. Anche se l’atletica riesce a farsi male da sola cancellando pure un turno eliminatorio per i big nelle grandi manifestazioni internazionali e restringendo tutto lo spettacolo davvero a una manciata di secondi. Per costruire una vera empatia, ci vogliono più tempo e più spazio.

Un’immagine poco sfruttata

Francesco Taddeucci, direttore creativo di Superhumans, agenzia di comunicazione di Roma e Milano, di mestiere punta gli occhi sullo sport con una lente speciale, quella del pubblicitario. «E da pubblicitario mi ha sempre fatto pensare il fatto che anche all’indomani del doppio oro olimpico non siano piovuti contratti milionari sull’atleta com’era lecito attendersi. Mi sembra che l’immagine di Jacobs sia stata sfruttata abbastanza poco dai brand mondiali tranne qualche eccezione rilevante tipo Puma».

Chiaro che venga in mente l’alluvione di spot che scandiscono i cambi campo delle dirette tennistiche con un Sinner praticamente in tutte le salse: «L’immagine che Jacobs restituisce attraverso i social è più quella di un guerriero combattente che non si arrende mai, con molte concessioni alla forma e al look, anche un po’ di mondanità. Sinner invece si è sempre proposto come il “bravo ragazzo che tutti vorremmo avere come vicino”, anche se sarebbe costoso visto che abita a Montecarlo».

Ora Jacobs starebbe per tornare a casa. Non allo stadio Paolo Rosi all’Acqua Acetosa, a Roma, dove era stato “adottato” dagli svariati tipi di pubblico dell’impianto, dai cosiddetti “tapascioni” delle lunghe distanze ai ragazzi paralimpici del Progetto Filippide, ma a casa casa, Desenzano del Garda, dove ha a disposizione una pista tutta per sé. La ricerca di un posto in cui riassestarsi potrebbe valere più del desiderio di team, e di allenamenti con atleti di grande livello, che lo aveva portato a lasciare Roma e l’allenatore di sempre Paolo Camossi (ora responsabile dei salti per la Fidal) per trasferirsi a Jacksonville, in Florida, nel gruppo del tecnico-guru Rana Reider.

Difficile scacciarsi di dosso le sensazioni negative di Turku, quella corsa quasi zavorrata, come se il pedale dell’acceleratore si fosse inceppato proprio nella fase del lanciato che è il suo piatto forte. Ma Jacobs è anche riuscito in questi anni a rimettere insieme i cocci proprio quando sembrava impossibile farlo. E poi, a proposito di circostanze iconiche, l’appuntamento principale della stagione è fissato proprio nel luogo del cuore: i Mondiali di settembre, dal 13 al 21, si correranno a Tokyo, sulla stessa pista dell’Olimpiade di quattro anni fa. Forse sarà pure un modo per far pace con un ricordo che rappresenta per un atleta il successo più grande di tutti, ma anche il fantasma di un confronto con cui fare continuamente i conti.

