La prima partita di Sinner agli Internazionali di Roma è attesa per sabato e potrebbe trovarsi contro il nuovo prodigio del tennis italiano, Federico Cinà, in un interessante derby azzurro

Maledetto Donald Trump. Divulgando il suo ritratto-fake in veste di Papa ha privato tutti gli altri del gusto di fare la stessa cosa con Jannik Sinner. La concomitanza sarebbe stata eccezionale: i cardinali si stanno per riunire in Conclave e Jannik disputerà a poche centinaia di metri di distanza il primo match della sua nuova vita sabato contro l’argentino Navone o l’enfant forse prodige del tennis italiano Federico Cinà.

Per salutare il suo ritorno in campo sarebbe stato inevitabile ritrarlo vestito di bianco vaticano (non Wimbledon) con in mano la ferula papale al posto della racchetta. Trump ha bruciato l’idea, pazienza.

Ma a proposito di qualcosa di bruciato meglio tentare di rispondere ad una domanda: che tennis trova Jannik Sinner al suo rientro dopo i tre mesi di squalifica figli dell’accordo con la Wada per il caso Clostebol?

Cattivissimo Nole

Un tennis diviso, forse mai così diviso e conflittuale al proprio interno. La vicenda Sinner ha rappresentato una rottura eclatante che continua a provocare reazioni a catena. La sua fanbase sui social si scontra da mesi con quella di Novak Djokovic, diventato nel corso del tempo l’anti-Sinner.

Nole a Roma non ci è venuto: ufficialmente perché dopo la batosta di Madrid (sconfitto malamente in due set da Arnaldi) ha deciso di dedicarsi alla preparazione del Roland Garros. Ma a Montecarlo e in Spagna invece ci è andato e non c’è nulla di meglio che arrivare a Parigi dopo aver elevato tono agonistico e timing giocando a Roma. Si va lontano dal vero se si azzarda che Nole abbia compiuto una delle sue tante scelte “politiche”?

Più o meno questa: non mettere piede della città feudo di Sinner, dove l’anno scorso Nadal è stato oggetto di un abbraccio urbi et orbi (le migliaia di braccia levate verso di lui in transito sulla passerella fra il Centrale e le piscine) diventata il simbolo del suo addio al tennis; e dove lui, Nole, avrebbe invece rischiato di essere accolto con i fischi.

Lo stesso luogo dove l’anno scorso in testa si beccò una borraccia di acciaio e, chissà, quest’anno avrebbe rischiato una monetina, come il povero Higueras tanti anni fa. Il capofila degli ultrà di Djokovic, tal Pavvy G che Nole ha pure ospitato nel box riservato a suo team, bombarda ogni giorno il Sinner World con post al vetriolo. E il risultato è una polarizzazione che a ben vedere non ha precedenti nella storia del tennis: o sei con Sinner o sei contro di lui.

Gli schieramenti

Una situazione che nulla ha in comune con le rivalità agonistiche del recente passato. I giocatori si sono divisi fra chi si è schierato dalla parte dell’italiano (gli altri azzurri, Jack Draper, Holger Rune) e chi invece (Shapovalov, Wawrinka, Kyrgios) lo ritiene nel migliore dei casi un beneficiato da un “sistema” (Atp+Itia+Wada) che ha deciso di non procurare danni all’uomo che è una killer application vivente: il tennis senza di lui perde se non metà del valore, quasi. E nel peggiore uno che si è salvato da una squalifica di uno-due anni grazie al fatto di potersi permettere i migliori avvocati al mondo, che poi sono gli stessi che a turno rivestono incarichi nelle diverse organizzazioni tennistiche.

A differenza di molti altri non in possesso di tali possibilità (ad esempio l’australiano Purcell che qualche giorno fa ha patteggiato una squalifica di 18 mesi per essersi fatto iniettare in una clinica di Bali due siringoni di vitamine da 500 ml l’uno, ben oltre i limiti consentiti e aver espressamente chiesto in amministrazione di non conservare la relativa ricevuta) e da casi di doping escono con le ossa rotte. Stan Wawrinka lo ha detto a chiare lettere: “Se hai buoni avvocati ti salvi, in caso contrario no”.

Detto che su questo punto si può e si deve discutere, bisogna prendere atto che attorno a Jannik si è creata una polarizzazione analoga a quella del mondo. E che gli Internazionali di Roma sono destinati ad acuire anche grazie alla magniloquenza dell’edizione che si è appena inaugurata: i nuovi campi nello Stadio dei Marmi sotto le finestre di Malagò (honny soit qui mal y pense), le nuove tribune sul Pietrangeli, la suite privata per Jannik (che proprio una suite pare non sia ma insomma) sulla terrazza lounge che sta nel cuore del Foro.

«Sinner è il tennis, il tennis è Sinner e Roma è il suo regno» potrebbe essere il motto del torneo, parafrasando la frase-manifesto di uno con i baffetti che di tennis si occupava solo per telefonare (dicono) al barone Von Cramm e ricordargli che se non avesse battuto Don Budge nella finale interzone di Davis del ’37 fra Germania e Stati Uniti avrebbe corso rischi seri.

Odio e amore

Se fino a ieri si filosofeggiava sulla rivalità Sinner-Alcaraz (i due potrebbero incontrarsi solo in finale) considerandola l’erede di quelle storiche (Borg-McEnroe, Agassi-Sampras, Becker-Edberg, Federer-Nadal) oggi il tema è diverso: la rivalità è fra quelli che Sinner lo amano a priori e quelli che lo guardano con sospetto. Gli altri tennisti sono comprimari o quasi: la fanbase di Jannik li valuta non tanto in base alle loro doti in campo quanto per la fedeltà che professano (o che non professano) nei confronti del loro idolo.

Forse non sono cambiati i tennisti ma il pianeta e il pubblico. Forse la rivalità appassionante per le differenze estetiche o caratteriali dei suoi interpreti non va più di moda: ora il mood è schierarsi da una parte o dall’altra rispetto ad un solo atleta. O milizia di Sinner o falange anti-Sinner.

Nel frattempo il rosso al Foro si è concesso all’osanna del suo popolo. La sensazione è che sia rimasto quello di sempre. Ad esempio non si è affacciato dal balcone della sua suite per declamare «se sbaglio mi corrigerete». Il che, visto che il Vaticano è lì dietro l’angolo, è comunque un buon segno. Per lui e per noi.

