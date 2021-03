I carabinieri della stazione di Carlentini, in provincia di Siracusa, hanno arrestato e portato in carcere un uomo di 31 anni, trovato in possesso di 1,6 chili di marijuana. L’uomo era già noto alle forze dell’ordine locali per precedenti. Infatti, l’arresto è avvenuto a seguito di una perquisizione domiciliare presso l’abitazione del giovane, che già si trovava agli arresti domiciliari per aver commesso tempo fa un furto aggravato. La droga era nascosta all’interno di un armadio, sul balcone dell’appartamento, in una busta in plastica, tipicamente utilizzata per raccogliere l’immondizia. La marijuana era già essiccata e triturata, pronta per essere suddivisa in dosi e immessa nel mercato clandestino. L’uomo aveva inoltre già preparato altre due confezioni della stessa sostanza, per un peso totale di 20 grammi, custodite in altrettante buste in plastica sigillate.

I militari hanno anche provveduto al sequestro di un sistema di video sorveglianza installato nell’appartamento, grazie al quale il giovane avrebbe tentato di intercettare in anticipo l’eventuale arrivo delle forze dell’ordine.

La sostanza stupefacente rinvenuta, che al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre 20mila euro, è stata sequestrata e inviata presso il laboratorio analisi sostanze stupefacenti per l’esame qualitativo e quantitativo.

