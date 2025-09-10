In Italia è una disciplina che fatica a trovare spazio, anche se quella attuale è una generazione d’oro. Che ora punta ai Giochi di Los Angeles del 2028. «Quella sarà la finestra per mostrarci a tutti, la nostra opportunità» spiega Giulia Longhi, capitana della Nazionale azzurra che a Praga difende il titolo europeo

C’è un brano che non manca mai nella playlist che le ragazze della Nazionale italiana di softball ascoltano, e cantano, sul pullman che le porta quotidianamente sui diamanti di Praga, dove sino a sabato si disputa il Campionato europeo, ed è “Never enough” di Loren Allred. Ora, si tratta di una canzone d’amore, ma il titolo sembra essere particolarmente adatto anche per le azzurre che, dell’Europeo, sono campionesse uscenti e, anche questa volta, finiranno per chiudere, con buona probabilità, tra le prime quattro del continente.

“Never enough”, perché le vittorie non sembrano essere mai abbastanza per l’Italia del softball; quella attuale è una generazione d’oro, e se la Fibs, la Federazione italiana baseball softball, può definirsi la più titolata d’Europa negli sport di squadra, lo deve principalmente al palmares internazionale di questa disciplina che, tuttavia, in Italia, fatica a ritagliarsi spazi.

Vincere aiuta

«Purtroppo il softball è poco conosciuto – racconta a Domani Giulia Longhi, capitana della Nazionale – ma devo dire che, rispetto a tanti anni fa, secondo me la situazione sta migliorando, in generale così come per tutto lo sport femminile, che sta avendo un po’ più voce in capitolo. Quando arrivano i risultati, ci si accorge anche delle donne, ed è un grande successo. Poi è ovvio che per noi sia comunque più difficile, ma in questo senso dobbiamo continuare a vincere tutto quello che possiamo».

Rispetto, per esempio, alla visibilità del volley femminile, in questi anni davvero straordinario a livello di risultati, ma che può peraltro contare su un movimento di base storicamente florido, il softball ha dovuto allora cercare di ritagliarsi spazi vincendo. Lo ha fatto agli Europei nel 2024, punta al bis ora e, a livello di club, poche settimane fa ha visto Bollate – dove gioca Longhi – alzare al cielo la Premier Cup, la Coppa dei Campioni del softball insomma, e Saronno la Coppa delle Coppe.

Ma sono servite anche le esperienze oltre Oceano, dove il softball è religione, a far sì che le azzurre diventassero un punto di riferimento in Europa, nonostante tutto. Così a Praga, in Nazionale, c’è oggi un gruppo che si è ritrovato dopo esperienze molto diverse: oltre alle migliori giocatrici della A1 italiana, da Cecchetti a Bigatton, da Cacciamani a Sheldon e Gasparotto, ci sono anche diverse ragazze che il loro quotidiano lo vivono all’estero.

Come Erika Piancastelli, la più celebre del gruppo, modenese di nascita che si divide tra gli Stati Uniti e il Giappone, o come Isabella Dayton e Mckenzie Barbara che giocano in America e hanno esperienza anche nel campionato italiano.

Longhi stessa, a febbraio e marzo, ha giocato anche nella Liga Mexicana: «Era la seconda edizione del torneo, nato dalle franchigie della Liga Mexicana de Beisbol, ed è stata un grande successo: entusiasmo, stadi pieni e bel gioco. La strada è quella giusta, e così pure quella della nuova lega americana alla quale hanno preso parte un paio di ragazze della Nazionale. La visibilità si ottiene quando tutto aumenta lo spettacolo, ed è esattamente ciò di cui il nostro sport ha bisogno».

Il bonus da sfruttare

C’è però, nel caso del softball italiano, un bonus da sfruttare. L’obiettivo è quello del 2028, quando lo sport tornerà nel programma olimpico. Longhi e compagne hanno già disputato i Giochi a Tokyo («un’Olimpiade cercata e voluta, ma che è volata via veloce.

Pochi mesi prima avevamo pianto la scomparsa del nostro head coach, Enrico Obletter, ed era stato un grande colpo per noi, a livello psicologico») e puntano a tornarci a Los Angeles: «Quella sarà la finestra per mostrarci a tutti, la nostra opportunità di far vedere un po’ al paese che cosa sia il softball. Per noi quella qualificazione sarà molto importante. Il nostro gruppo è cresciuto da allora, ha una maggiore esperienza e, anche se si raduna poche volte, considerando appunto che le giocatrici sono in giro per il mondo, a livello individuale si prepara per essere sempre al meglio quando deve ritrovarsi. C’è una grande chimica, e per me è fondamentale: siamo una squadra che lavora da tanti anni e che soprattutto ha gli stessi obiettivi. Poi, certo, c'è bisogno di tanto altro, però questo conta parecchio».

Forse anche più di giocare nello stesso torneo e di trovarsi in azzurro più spesso.

