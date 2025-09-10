In Italia è una disciplina che fatica a trovare spazio, anche se quella attuale è una generazione d’oro. Che ora punta ai Giochi di Los Angeles del 2028. «Quella sarà la finestra per mostrarci a tutti, la nostra opportunità» spiega Giulia Longhi, capitana della Nazionale azzurra che a Praga difende il titolo europeo
Le vittorie europee non bastano all’Italia del softball: alle Olimpiadi doppia occasione d’oro
10 settembre 2025 • 20:41
