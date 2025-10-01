La nostra inchiesta sui fondi pubblici al vice di maurizio lupi

Soldi pubblici all’associazione di Galati. Che paga lo studio della moglie

Pierferdinando Casini e Umberto Bossi alle nozze di Pino Galati e sua moglie
Stefano Iannaccone
01 ottobre 2025 • 07:00

In due anni l’associazione I Sud del Mondo, nell’orbita dell’ex sottosegretario, ha ottenuto 1,9 milioni. Ecco i bonifici dell’ente allo studio del politico e della consorte Lussana, a capo del Csm dei giudici tributari

Da un lato i contributi pubblici, erogati dal ministero dell’Università, all’associazione I Sud del Mondo: 3 milioni nel prossimo triennio, a cui si aggiungono gli altri, 1,9 milioni di euro, già incassati negli anni scorsi. Dall’altro lo studio legale Avvocati associati, che ha ricevuto decine di migliaia di euro per una serie di prestazioni professionali offerte alla medesima associazione. In mezzo, il protagonista principale: Giuseppe (meglio noto come Pino) Galati, ex sottosegretario nel gov

Stefano Iannaccone

Giornalista di Domani, è nato ad Avellino, nel 1981. Oggi vive a Roma. Ha collaborato con Huffington Post, La Notizia, Panorama e Tpi. Si occupa di politica e attualità. Ha scritto cinque libri, l'ultimo è il romanzo Piovono Bombe.