Diamo la priorità al diritto e dovere di informarvi su cosa stia accadendo; ma condividiamo pienamente il senso di indignazione per le violazioni del diritto internazionale commesse dal governo israeliano e da chi ne è complice

false false

Nel giorno dello sciopero generale, l'Assemblea di redazione di Domani garantisce il proprio lavoro per raccontare la mobilitazione in corso. Diamo la priorità al diritto e dovere di informarvi su cosa stia accadendo; ma condividiamo pienamente il senso di indignazione per le violazioni del diritto internazionale commesse dal governo israeliano e da chi ne è complice. Ribadiamo la condanna verso gli attacchi ai nostri colleghi presenti nella Striscia e il tentativo israeliano di impedire il racconto giornalistico a Gaza. Chiediamo, aderendo ai numerosi appelli della categoria giornalistica, che il governo Netanyahu smetta di bloccare l’accesso ai media internazionali.

© Riproduzione riservata