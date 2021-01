Sono 11.252 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Lo riporta il consueto bollettino del ministero della Salute e della Protezione civile. Sono stati effettuati 213.364 tamponi, per un tasso di positività del 5,27 per cento. In calo il numero dei test, visto che ieri ne sono stati registrati 298.010. Scende il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva: attualmente sono 2.215, in calo di tre unità 3 rispetto ieri. Le vittime giornaliere causate dal virus sono state 237, dopo che il giorno precedente erano state 421. Il totale delle vittime da inizio pandemia è di 88.516 persone.

Secondo i dati del governo, dall’avvio della campagna vaccinale sono state somministrate 1.934.633 dosi di vaccino anti Covid-19.

