Sono 12.145 i nuovi casi da Covid-19 segnalati oggi in Italia: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in calo rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 16.310. La decrescita segue la diminuzione dei tamponi, 211.078, dopo che ieri erano stati 260.704.

Nelle ultime 24 ore registrati altri 377 morti, in lieve calo rispetto ai 475 di ieri. Il totale delle vittime e 82.177 da inizio emergenza. Il tasso di positività è oltre il 5,8% e nel calcolo sono compresi anche i test rapidi antigenici. In terapia intensiva sono ricoverate 2.503 persone (meno 17 da ieri). Gli attualmente positivi sono 553.374, in diminuzione di 4.343 unità.

