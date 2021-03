Sono 17.083 i nuovi casi di Covid-19 segnalati oggi in Italia su 335.983 tamponi effettuati: a dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in aumento rispetto a ieri, quando i casi segnalati erano stati 13.114 su 170.633 test effettuati. Il tasso di positività è del 5 per cento (ieri era del 7,7 per cento). Martedì 23 febbraio i nuovi casi erano stati 13.314 a fronte di 303.850 tamponi.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono 343, in aumento rispetto a ieri quando erano state 246. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 2.327 mentre ieri erano 2.289. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 98.288 persone. Le dosi di vaccino somministrate hanno superato i quattro milioni, attestandosi su 4.434.131.

© Riproduzione riservata