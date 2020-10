Sono 19.644 i nuovi contagi da Covid-19 in Italia. Il numero è in aumento rispetto ai 19.143 di ieri. Il dato è in controtendenza rispetto a quello dei tamponi che passano dai 182mila di ieri ai 177mila di oggi. Sono in aumento invece le morti dovute al virus: sono 151, mentre ieri erano 91. Crescono le terapie intensive che passano dalle 1.049 di ieri alle 1.128 di oggi.

