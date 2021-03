Sono 21.315 i nuovi casi di Covid-19 in Italia su 273.966 tamponi, il tasso di positività sale così al 7,7 per cento. A dirlo il consueto bollettino quotidiano diffuso dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Il numero è in calo rispetto a ieri ma scende così come i tamponi: i casi segnalati erano infatti 26.062 su 372.944 tamponi effettuati, con un tasso di positività del 6,9 per cento. La settimana scorsa il tasso di positività era al 7,6 per cento.

Le vittime giornaliere causate dal virus sono 264, in calo rispetto a ieri, quando erano state 317. Le persone ricoverate in terapia intensiva hanno superato le 3mila unità: sono 3.082, il dato è in netto aumento rispetto a ieri, 100 in più. Il totale dei deceduti da inizio pandemia è di 102.145 persone. Le dosi di vaccino somministrate sono 6.610.347.

