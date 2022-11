Diverse persone sono state uccise in una sparatoria a Chesapeake, nello stato americano della Virginia. La polizia non ha ancora confermato il numero di morti, ma ha parlato di «meno di dieci persone». Ci sono anche numerosi feriti. La sparatoria è avvenuta dentro un supermercato della catena Walmart.

Secondo una prima ricostruzione, il manager del negozio avrebbe aperto il fuoco contro clienti e dipendenti prima di rivolgere l’arma contro sé stesso.

«Stiamo pregando per le persone colpite, per la comunità e per i nostri dipendenti», ha dichiarato l’azienda in un comunicato. «Stiamo lavorando a stretto contatto con le forze dell'ordine e siamo concentrati sul sostegno ai nostri dipendenti».

Per gli Stati Uniti è la seconda sparatoria di massa in pochi giorni, dopo l’attacco contro un club Lgtbq domenica scorsa a Colorado Springs nel quale sono morte cinque persone.

