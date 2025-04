Due rogatorie internazionali per acquisire informazioni dalla società israeliana Paragon solutions e da Meta sulla vicenda dello spyware a zero clic Graphite, in uso, come si è scoperto, ai servizi segreti italiani. Si amplia così il raggio delle indagini portate avanti da cinque procure (Palermo, Napoli, Roma, Bologna e Venezia) col coordinamento della procura nazionale antimafia per illuminare tutti i punti oscuri riguardanti la storia su cui presto tirerà le fila anche il Comitato parlamentare che si occupa di sicurezza. Il Copasir, che mercoledì 9 marzo, sentirà i rappresentanti istituzionali e legali della società israeliana che ha rescisso il contratto col governo italiano, è infatti pronto a relazionare al Parlamento. Entro la fine di aprile, dopo un’ultima audizione con Citizen Lab, i membri del comitato esporranno pubblicamente le loro conclusioni a seguito delle molteplici audizioni tenute.

Proprio dall’ultima, quella col sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, si è raggiunto un punto di svolta: l’ammissione del fedelissimo della premier Giorgia Meloni sull’utilizzo dello spyware da parte dell’Agenzia per la sicurezza esterna, l’Aise, che avrebbe così spiato, seppur rispettando le procedure, l’attivista Luca Casarini e la ong Mediterranea Saving Humans.

Il caso però è ancora aperto. Non è noto, per esempio, il motivo delle intercettazioni nei confronti di Mediterranea. Intanto le rogatorie sono partite per volere dei magistrati che indagano sulla vicenda. E, sempre in base a quanto appreso da questo giornale, si starebbe anche valutando l’ipotesi di trasferire tutti i fascicoli sul tavolo della procura di Roma, considerato il coinvolgimento, ormai certo, dell’intelligence.

C’è comunque un altro mistero da risolvere e riguarda chi abbia spiato il giornalista di Fanpage Francesco Cancellato: se, per forza di cose, non è stata l’Aise, che si occupa di sicurezza esterna, tutte le strade porterebbero all’Aisi, l’agenzia per i servizi interni al Paese, che, al pari dell’agenzia “gemella”, aveva sottoscritto un contratto con Paragon. Nessuna ammissione, tuttavia, nel corso dell’audizione al Copasir da parte dei vertici dell’Aisi: chi, dunque, ha intercettato Cancellato?

Molti i dubbi e altrettanti gli interrogativi al momento aperti. Tra le ipotesi anche quella che a spiare il giornalista sia stato qualcuno all’interno dell’intelligence senza input ufficiale: da ricordare che la testata del cronista si era occupata di diverse inchieste relative al fronte giovanile di Fratelli d’Italia.

La partita, insomma, è aperta. In attesa della relazione finale del Copasir, le indagini dei pubblici ministeri proseguono a ritmo serrato. Intanto, oggi, martedì 8 marzo, a intervenire sulla questione sarà anche il Parlamento europeo: più in particolare la commissione Libertà civili discuterà sul caso e proprio durante la discussione interverranno rappresentanti della stessa commissione, gli eurodeputati, Helen Charles, direttrice del prodotto e della monetizzazione di Meta, nonché coloro che avrebbero subito le intercettazioni. Tra questi anche don Mattia Ferrari, cappellano della ong Mediterranea e viceparroco di Nonantola.

Don Ferrari è come detto una delle vittime italiane di spyware, ma non parlerà solo di Graphite e di attacchi via web. Il prete che aiuta da anni l'ong fondata da Luca Casarini, fidato collaboratore di Papa Francesco, racconterà anche di alcuni avvenimenti inquietanti avvenuti negli ultimi mesi a lui e ad altre persone di Mediterranea. Tentativi di violazione di domicilio, pedinamenti, intercettazioni via gps. «Sono tutti fatti per cui, nel tempo, sono state presentate denunce», dice il prete a Domani. Oggi don Ferrari le presenterà alla Commissione parlamentare ricordando il lavoro che insieme a Casarini, Beppe Caccia, David Yambio e molti altri ha fatto negli ultimi anni in favore dei migranti. Incrociando quasi sempre le vicende della Libia di Tripoli. L'elefante nella stanza: vicino ingombrante, forziere di energia, alleato fondamentale del governo italiano nel tentativo di tenere lontano i migranti dalla penisola, i cui destini si incrociano a personaggi accusati di crimini contro l’umanità: vedere alla voce Al-Masri.

