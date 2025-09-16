Soldi pubblici per lo spyware, così l’Ue finanzia l’italiana Cy4gate

Controllata da Elettronica Spa, che fa capo alla famiglia Benigni ed è partecipata dalle due aziende pubbliche della difesa di Italia e Francia, Leonardo e Thales. Epeius è descritto in un report del 2024 del Threat Analysis Group di Google come uno spyware in grado di hackerare gli smartphone ed estrarne dati personali

true false

L’ultimo caso noto è quello di Graphite. Prodotto dall’israeliana Paragon Solutions, il software spia è stato usato – non è ancora chiaro su mandato di chi – per sorvegliare due giornalisti italiani critici nei confronti del governo Meloni. Nonostante il lavoro della commissione d’inchiesta del Parlamento europeo (Pega), che oltre due anni fa ha pubblicato una serie di misure necessarie per contrastare l’uso illegale di queste tecnologie, la Commissione Ue non ha ancora adottato queste raccomand