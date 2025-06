Dichiararsi rispetto all’orientamento omo-sentimentale delle proprie relazioni non è mai una questione solo personale: non lo è già a partire dalla difficile e ristretta sfera famigliare e tantomeno lo è via via, verso l’esterno. È qualcosa che assomiglia piuttosto a un atto di coraggio dalla forte valenza culturale, diretto a uno degli obiettivi più ardui che la vita riservi: sgretolare un pregiudizio. Un percorso tanto più complicato quanto estesa è la sfera pubblica di chi lo intraprende.

Quando accade, ogni volta che un personaggio popolare parla della sua vita privata, il pensiero corre alla saggezza intramontabile della favola di Esopo che racconta del vecchio contadino, di suo figlio e dell’asino con cui si spostano; che a salirci sia l’uno, l’altro, entrambi o nessuno, vengono comunque criticati: perché l’anziano non pensa al giovane e viceversa o perché risparmiano fatica all’animale piuttosto che a sé stessi. La morale della favola è che anche un piccolo, apparentemente innocuo dettaglio delle scelte quotidiane può diventare spunto per inimmaginabili e gratuite sentenze. Perché qualunque cosa si faccia, non si potrà mai accontentare tutti e sottrarsi alla gogna del giudizio, una costante presenza dell'esperienza umana che si allunga come un’ombra su ogni decisione. È questo il messaggio senza tempo che dal 600 a.C. si conserva intatto fino ai giorni nostri e spiega perché, per i personaggi pubblici, la gestione della vita privata risulti particolarmente complicata.

Il post e il matrimonio

Nei giorni scorsi si sono unite civilmente due giocatrici di volley italiane, Valentina Arrighetti e Gaia Moretto, colonne portanti dell’iper-titolato club, IMOCO Conegliano. Una cerimonia privatissima, sebbene animata dal jet set della pallavolo femminile nazionale, che non poteva evitare di diventare notizia. La coppia ha semplicemente assecondato o, meglio, ha evitato di nascondersi: suo malgrado, si è trovata dunque a fare i conti con l’opinione pubblica divisa tra chi sostiene che la vita privata debba restare tale, chi ritiene che le scelte “diverse” dei personaggi pubblici vadano raccontate affinché contribuiscano a costruire, nel prossimo, la difficile disposizione interiore verso la tolleranza; c’è chi, per la stessa ragione, pensa invece che farlo non sia una scelta ma proprio un dovere, un richiamo alla responsabilità di contribuire a una società più inclusiva. E c’è pure chi lo trova aberrante e sente l’irresistibile bisogno di esprimerlo.

Così, se enormi sono state le dimostrazioni di affetto destinate alla coppia di campionesse, purtroppo è stato loro riservato anche altro. «Insieme alla valanga d’amore», si legge in un post sul profilo Instagram di Moretto, «non è mancata la triste realtà dell’omofobia e del sessismo che ancora pervade il nostro Paese. Non ci possiamo dire sorprese ma è senz’altro la prima volta che, essendoci trovate esposte, ci ha toccate direttamente (..)».

Il catalogo delle offese

E in un post che sa quasi di antologia critica del linguaggio tossico, tanto è ben fatto per sintesi e chiarezza, raccoglie i messaggi offensivi in categorie: un lavoro illuminante, che ci invita non solo a riconoscere il peso delle parole, ma anche le strutture di pensiero che le generano. Moretto scrive infatti che condivide la (chiamiamola) rassegna per «le persone che ancora sottovalutano quanto questo odio sia violento, sperando di ricordare che la scelta delle parole e un pochino di attenzione possano fare la differenza».

La raccolta dimostra una lettura attenta che con ironia, ma non per questo meno sofferenza, risponde alle cannonate con le rose. C’è quella definita dei "sostenitori o simili” che raccoglie i commenti triviali che considerano l’unione di due belle donne uno spreco per l’universo maschile che avrebbero potuto compiacere.

C’è poi la sezione degli “apocalittici e complottisti” che esprimono il loro disagio considerando le persone omo-sentimentali come coloro che causeranno la fine del mondo contagiando l’umanità come una nuova peste che porterà alla perdizione e alla fine della riproduzione. Quasi di rigore scientifico il capitolo dal titolo “indignati e disgustati”: qui sono raccolti i commenti che spaziano dall’invito a sparire, al confronto tra ciò che scatena più ribrezzo con tanto di gerarchia dal peggiore al pessimo.

Quasi divertente la categoria degli insulti chiamata degli “stereotipi di genere, moda e stile” che riconduce l’unione al seguire una moda del momento e vi si trovano correlazioni tra il vestire e l’assunzione di ruoli: se porti i pantaloni hai il massimo tratto distintivo della mascolinità, per intenderci.

Non poteva mancare la rassegna dei commenti chiamata “famiglie” in cui si leggono le peggiori cose rispetto a un eventuale desiderio della coppia di avere figli. Segue la categoria chiamata degli “omofobi ma simpatici” che sottolinea il decadimento morale e lo tollera ma che, per favore, venga almeno consumato con stile: quindi ognuno è libero di amare chi vuole ma no al matrimonio, no agli uteri in affitto, no a sbandierare le proprie scelte.

Il caso Benelli

Certo non deve essere stato facile per Gaia e Valentina: di questo esercizio di valutazione e smistamento avrebbero fatto volentieri a meno ma per fortuna non hanno bisogno dell’approvazione di nessuno di coloro che hanno scelto di ferirle.

Certo le cose sono cambiate un bel po’ da quando un mito della pallavolo italiana, Manù Benelli, lasciato il ruolo di atleta per ricoprire quello di allenatrice, si vide costretta a firmare un contratto omofobo: fatto non accaduto nella preistoria ma nel 2010 (e non è detto che, perché non se ne parla, non stia succedendo ancora). C’era scritto che, se avesse dato fastidio a una delle giocatrici, sarebbe stata allontanata.

Una «clausola» figlia della solita mentalità, denunciò Benelli nel corso di un convegno. Allora essere donna atleta era quasi sinonimo di essere omosessuale o di “sembrarlo” (altro capitolo sulla storica filosofia della femminilità del corpo delle atlete, intrisa di luoghi comuni e confusione tra anatomia, genere e orientamento, di cui l’ultima vicenda olimpica legata alla pugile algerina Imane Khelif ci ha dato un’occasione di ripasso accelerato).

Uno spaccato dell’intersezionalità delle discriminazioni subìte dalle donne in ambito sportivo che rivela la profonda contraddizione dello sport, uno dei veicoli più potenti di valori democratici e inclusivi eppure imprigionato in un modello organizzativo irrigidito dal più arcaico patriarcato che non discrimina solo le donne ma tutti coloro che non si conformano.

Per questo, ogni gesto di denuncia, ogni voce che si alza, ha un impatto che va ben oltre il singolo caso e la sfera personale. Ad oggi sono state più coraggiose le donne atlete ma agli uomini non si può farne una colpa dato il sistema che li ha educati (o meglio, plagiati) al silenzio, al timore di esporsi quando si tratta di difendere ciò che esula dal canone del maschio dominante.

A Valentina e Chiara, insieme agli auguri di lunga felicità, tanta gratitudine da parte di tutta quella grande parte di società che le ammira per aver trasformato la vulnerabilità in forza, la rabbia in intelligenza critica, l’offesa in consapevolezza collettiva. Parte di quella società che oggi si sente meno sola, più rappresentata, e forse anche un po’ più coraggiosa. Perché ogni storia raccontata apre spazio alla prossima.

