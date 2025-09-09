Spinto dalle sue oligarchie, il più grande paese islamico del mondo è pronto alla scalata. Gli investimenti in MotoGp sono noti, con un Gp e la sponsorship con il team di Valentino Rossi, come quelli nel calcio con la famiglia Hartono che ha acquistato il Como. Ora si aggiunge un tentativo di ospitare la Formula 1 e le Olimpiadi 2036 (in una metropoli che ancora non esiste). Se Thohir, ex proprietario dell’Inter e oggi dell’Oxford, è stato un precursore, ora altri club e tornei iniziano ad attrarre investimenti importanti dal paese
Il gigante dormiente dello sport: l’Indonesia è il nuovo Qatar
09 settembre 2025 • 18:15Aggiornato, 09 settembre 2025 • 18:39
