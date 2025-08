Quarantacinque anni fa morirono in totale 85 persone e 202 rimasero ferite nell’attentato terroristico neofascista di cui oggi, dopo anni di indagini, processi difficilissimi e continui depistaggi, si conoscono nomi e cognomi. «Dai familiari delle vittime ho imparato a non arrendermi mai e usare gli strumenti della logica e del diritto di fronte all’arbitrio», racconta

Il 2 agosto 1980, due fidanzati ventiduenni di Birmingham sognavano di attraversare l’Europa con lo zaino in spalla. John Andrew Kolpinski e Catherine Helen Mitchell stavano aspettando il treno nella stazione di Bologna quando un ordigno militare fermò per sempre quel viaggio di un’estate che sembrava invincibile.

Quarantacinque anni fa morirono in totale 85 persone e 202 rimasero ferite nella strage provocata dai terroristi neofascisti di cui oggi, dopo anni di indagini, processi difficilissimi e continui depistaggi, si conoscono i nomi e i cognomi: Valerio Fioravanti, Francesca Mambro, Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Un mese fa la Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo anche per il “quinto uomo”, Paolo Bellini.

L’ex camerata di Avanguardia nazionale e poi sicario della ‘ndrangheta nei giorni scorsi è stato aggredito nel carcere di Cagliari in cui è detenuto. La strage di Bologna è l’unico capitolo della strategia della tensione sul quale c’è una verità giudiziaria oltreché storica. E questo è stato possibile grazie al lavoro meticoloso di ricerca di un gruppo di avvocati bolognesi, coordinati da Andrea Speranzoni. «Dai familiari delle vittime ho imparato a non arrendermi mai e usare gli strumenti della logica e del diritto di fronte all’arbitrio», dice l’avvocato a Domani.

Si è chiuso l’ultimo capitolo sulla strage di Bologna. Cosa ha significato questa sentenza?

La sentenza del luglio 2025 conclude un percorso giudiziario durato 10 anni che consegna al Paese delle verità importantissime sull’uso della violenza politica che uomini di vertice delle istituzioni hanno fatto, utilizzando il terrorismo neofascista che perseguiva finalità eversive.

Lei è sempre stato presente, accanto ai familiari delle vittime.

Io ho iniziato nel 1994 a formarmi su questi atti e sullo studio di queste vicende. Avevo 23 anni. Negli ultimi 20 anni l’ho fatto seguendo sul piano difensivo le indagini e i processi a carico di Gilberto Cavallini e di Paolo Bellini, Piergiorgio Segatel e Domenico Catracchia, quest’anno conclusi con condanne e fondamentali accertamenti.

La mia scelta di vita e professionale ha preso le mosse dalla consapevolezza che fatti come la strage del 2 agosto 1980 sono stati non solo atti criminali di enorme portata, ma hanno significato un tentativo serio e, almeno in parte, riuscito, di condizionare la democrazia in Italia, cambiando il destino di un Paese e di chi in esso vive. È l’atto violento costato la vita a 85 persone fra cui anche bambini. Ho sentito il bisogno molti anni fa di occuparmene e ho continuato a farlo.

Un momento in cui ha pensato di perdere speranza nella giustizia?

No, ho sempre avuto fiducia nelle istituzioni e nella magistratura italiana, oltre che nel significato della toga che porto in aula e nell’Associazione dei familiari delle vittime. Non mi sono mai sentito solo, anche grazie al collegio di parte civile che ho formato e coordinato su richiesta dell’associazione e delle istituzioni territoriali (Comune di Bologna e Regione Emilia-Romagna) sempre presenti, anche come parti civili, nel processo.

Ci sono invece stati momenti difficili, molti, durante i processi, legati alla fatica che la preparazione delle udienze e l’istruttoria orale hanno comportato e alla complessità che le ricostruzioni probatorie comportavano. Ma ci siamo arrivati.

Qual è il quadro dell’Italia che emerge da questa documentazione?

Il quadro dell’Italia coinvolta nel progetto stragista del 1980 è quello di una Repubblica che al proprio interno aveva una parte della classe dirigente di rilievo che disprezzava nel profondo il metodo democratico e la Costituzione della Repubblica. La strage del 1980 oggi sappiamo essere collocata nella cosiddetta “strategia della tensione”.

Il fine tuttavia non era il colpo di Stato, ma il ricatto politico e la ricomposizione di nuove alleanze che avevano come fine quello di garantire un nuovo ciclo politico – direbbe Pier Paolo Pasolini – di sviluppo senza progresso e di riduzione degli spazi di democrazia. Il Piano di Rinascita democratica fu questo.

Gli anni Ottanta furono una trasformazione socioeconomica e politica in cui le categorie e i modi della politica cambiarono radicalmente e si spettacolarizzò un intero contesto. Il documento denominato “Artigli” contiene un ricatto micidiale che spiega esattamente questo e si lega alla contabile della strage (il documento denominato “Bologna” sequestrato a Licio Gelli nel 1981 e inabissato fino al 2019). La Giustizia è arrivata. Oggi, cioè 45 anni dopo il fatto. Ora io credo sia necessario categorizzare le verità emerse dagli ultimi due processi e raccontarle, perché il metodo del ricatto politico tramite la violenza non venga più usato dal “deep state”.

C’è qualcosa che avrebbe voluto emergesse dai processi e invece non è emerso?

Lo sforzo di ricerca della prova e delle verità giudiziarie è stato perseguito e raggiunto. Voglio, però, sottolineare che il processo ha fatto emergere come il magistrato Vittorio Occorsio nel 1974-75 indagando sull’eversione nera aveva individuato Licio Gelli e la loggia massonica P2, cogliendo che era formata da militari e da uomini politici. Occorsio morì per mano dell’ordinovista Pierluigi Concutelli nel luglio 1976.

L’indagine di Occorsio fu in parte ripresa dal sostituto procuratore di Roma Mario Amato. Quest’ultimo venne isolato totalmente nel proprio ambiente. Poi assassinato il 23 giugno 1980 con un colpo di pistola sparatogli alla nuca da Gilberto Cavallini, oggi condannato all’ergastolo per la strage di Bologna. Mario Amato aveva già capito molte cose che sono state sviluppate negli ultimi processi.

Ogni anniversario puntualmente dà voce a opinioni negazioniste. Il valore della memoria?

A chi negherà i fatti si potrà dare la seguente risposta: leggete bene le motivazioni delle sentenze e misuratevi con le prove giudiziarie, numerosissime e oggetto di meticolose ricostruzioni. Ricordare è non solo un rito civile, ma un modo di essere cittadini e cittadini attivi. È una risposta per il passato, ma anche per il presente e per il futuro. La violenza politica non ha vinto, né quella degli esecutori né quella dei mandanti, fondata sul ricatto. Dunque continuerò il mio lavoro e la mia battaglia contro la violenza politica.

© Riproduzione riservata