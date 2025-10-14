La strage dei carabinieri, trappola mortale nel casolare dello sfratto

true false

Tre carabinieri uccisi, venticinque feriti tra militari dell'arma, poliziotti e vigili del fuoco. È il bilancio provvisorio della strage di Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Una notte di morte e dramma. Una perquisizione che gli occupanti del casolare aspettavano da tempo, e da tempo avevano preparato una trappola di gas, bombole e molotov. È finita con fiamme e devastazione. Un’esplosione imponente ha distrutto il casolare e travolto gli agenti che erano intervenuti sul posto. A innescar