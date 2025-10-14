Castel d'Azzano (Verona)

La strage dei carabinieri, trappola mortale nel casolare dello sfratto

Nello Trocchia
14 ottobre 2025 • 18:55

Un’esplosione uccide tre carabinieri impegnati in uno sfratto. Dai droni i militari avevano scoperto sui tetti la presenza di molotov. L’innesco: una bombola di gas. L’onda d’urto ha distrutto la struttura

Tre carabinieri uccisi, venticinque feriti tra militari dell'arma, poliziotti e vigili del fuoco. È il bilancio provvisorio della strage di Castel d'Azzano, in provincia di Verona. Una notte di morte e dramma. Una perquisizione che gli occupanti del casolare aspettavano da tempo, e da tempo avevano preparato una trappola di gas, bombole e molotov. È finita con fiamme e devastazione. Un’esplosione imponente ha distrutto il casolare e travolto gli agenti che erano intervenuti sul posto. A innescar

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.