A un mese dall’inizio delle commemorazioni per le stragi di Cosa nostra del 1992 nelle aule del parlamento torna ad aleggiare un fantasma: il dossier mafia-appalti. Un fantasma che torna ciclicamente: dovrebbe dare risposte, ma aumenta dubbi e domande. A evocare il corposo dossier sono stati Mario Mori e Giuseppe De Donno, ascoltati dalla commissione parlamentare antimafia, presieduta dalla meloniana, Chiara Colosimo. Mori è generale dell’arma dei carabinieri in pensione, per anni ha guidato il raggruppamento operativo speciale e poi i servizi segreti, mentre De Donno è colonnello in congedo. Sono le menti e gli estensori di un voluminoso dossier che scandagliava i rapporti opachi tra imprenditori, politici e professionisti, a fine anni ottanta, e più volte indicato come ragione della strage di via D’Amelio, quella nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti di scorta. L’autobomba che uccise il magistrato arrivò due mesi dopo il tritolo che sull’autostrada tra Capaci e Isola delle Femmine, il 23 maggio, aveva ammazzato Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti di scorta.

L’indagine fiorentina

De Donno ha depositato una lunga relazione alla commissione antimafia che da tempo ha avviato un’indagine per trovare le risposte sulla strage di via D’Amelio. Prima di entrare nel merito della ricostruzione c’è da evidenziare un cortocircuito, in grado di raccontare lo stato dell’arte e quanto lontano appaia la verità. Il Mori ascoltato come un vate o «eroe», come lo ha apostrofato il senatore forzista Maurizio Gasparri, è indagato dalla procura di Firenze con un’accusa inquietante: concorso in strage, ma anche associazione con finalità di eversione dell’ordine democratico. Il riferimento è agli ordigni che colpirono il continente nel 1993. Mori, all’epoca delle bombe numero due del Ros dei carabinieri, è accusato di non aver impedito con denunce o atti investigativi «gli eventi stragisti di cui aveva avuto plurime anticipazioni».

Secondo i pm fiorentini l’allora ufficiale dei carabinieri era a conoscenza della stagione stagista di quel biennio 1993-94. Un filone che incrocia politici, mafiosi, ma anche fascisti bombaroli e carabinieri. C’è da precisare che Mori non è la prima volta che finisce coinvolto in un’indagine, ma ne è sempre uscito assolto. Anche in questo caso si è detto totalmente estraneo alle contestazioni, di più ha parlato di profondo «disgusto per tali accuse che offendono, prima ancora della mia persona, i magistrati seri con cui ho proficuamente lavorato nel corso della mia carriera nel contrasto al terrorismo e alla mafia, su tutti Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Forse non mi si perdona di non aver fatto la loro tragica fine».

In pratica da una parte Firenze lo iscrive nel registro degli indagati, dall’altra la commissione parlamentare antimafia, e anche la procura di Caltanissetta che ha riaperto quel capitolo, individua in Mori e nel dossier mafia-appalti la chiave per aprire le porte segrete su quei misteri. II pm nisseni puntano l’indice contro il presunto insabbiamento dell’inchiesta sui boss Francesco Bonura e Antonino Buscemi e i loro rapporti con il gruppo Ferruzzi, filone d’indagine che ha portato anche all’iscrizione nel registro degli indagati di Giuseppe Pignatone, ex procuratore capo di Roma, e l’ex magistrato, collega di Falcone, Gioacchino Natoli.

Orlando, Pignatore e Giammanco

L’attesa audizione inizia con Mori che parla di quel rapporto come lo strumento per «colpire nell'essenza Cosa nostra individuando nel condizionamento degli appalti lo strumento con cui si poteva attaccarla», ma la mafia temeva che si scoprissero i collegamenti esterni e che si colpisse il cuore del sistema economico. Poi è toccata a De Donno illustrare il dossier che secondo alcuni, compresi alcuni familiari di Borsellino, potrebbe essere la ragione segreta della strage di via D’Amelio. Ma l’ex colonnello si allarga, parte dal dissidio tra l’allora sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, e Falcone, riferisce di fascicoli il cui esito è ignoto, infila nomi e brandelli di informative, menziona anche l’agenda rossa, quella appartenuta a Borsellino e sparita dopo la strage, indicando negli uffici della procura o della squadra mobile due possibili luoghi sensibili, «in tutti questi due casi appare realistico parlare di sottrazione», ha detto.

De Donno lancia accuse e lascia parole in giro dal retrogusto dell’allusione. «Più volte siamo stati accusati di aver omesso nell'informativa di febbraio '91 tutta la parte politica che ne era venuta fuori, nel quadro di queste indagini avevo consegnato al dottor Falcone, a Guido Lo Forte e Giuseppe Pignatone, una serie di annotazioni preliminari, due delle quali il 2 luglio e il 5 agosto del 90, in cui si delineavano i rapporti relativi a responsabilità di personaggi politici nazionali e regionali in merito. Chiedevamo di poter svolgere approfondimenti ed è il motivo per cui nel documento non erano citati parti politiche. Non ricevemmo mai una delega da parte della procura di Palermo», ha detto De Donno.

L’ex colonnello del Ros ha aggiunto: «Dal verbale di sequestro del materiale acquisito nell'ufficio del dottor Borsellino dopo la morte risulta che la maggior parte riguardava indagini su appalti e personaggi che si ritrovano nella nostra annotazione di febbraio». Gli esponenti del Pd in commissione parlano di «sconcerto», deputati e senatori di maggioranza, invece, plaudono alle parole di De Donno. L’audizione è stata sospesa, mancano ancora le domande e le conclusioni di Mori. Il fantasma mafia-appalti aleggia ancora.

© Riproduzione riservata