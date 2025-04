Il manifesto per le elezioni provinciali contribuisce a stigmatizzare «un’intera categoria di persone», rafforzando «stereotipi negativi associati al colore della pelle». A sollevare il caso l’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e un cittadino italiano di origine africana

Una donna bianca accovacciata, un uomo nero con un coltello in mano e poi lo slogan “Espellere gli stranieri criminali” (“Kriminelle Ausländer abschieben!”). Il manifesto diffuso dal partito Südtiroler Freiheit in piena campagna elettorale per le elezioni provinciali 2023 è stato ritenuto discriminatorio dal Tribunale di Bolzano con la sentenza n. 361/2025, pubblicata l’8 aprile. Anche in campagna elettorale non sono ammessi messaggi discriminatori e razzisti.

Secondo la giudice Daniela Pol, «il messaggio veicolato dal manifesto, così come rappresentato e diffuso, integra molestia discriminatoria ai sensi dell’art. 2, co. 3, del d.lgs. 215/2003», perché «è idoneo a rafforzare stereotipi negativi associati al colore della pelle e all’origine etnica» e contribuisce a «rappresentare in modo stigmatizzante un’intera categoria di persone».

Il passaggio centrale è nella ricostruzione logica del nesso tra immagine, slogan e contesto: «La rappresentazione grafica scelta – un uomo con pelle scura in atteggiamento minaccioso – associata alla scritta che invoca l’espulsione di stranieri criminali, suggerisce l’equazione “nero = straniero = criminale”, idonea a rafforzare un’immagine collettiva stigmatizzante e pregiudizievole per le persone nere».

La sentenza mette in chiaro un principio giuridico fondamentale: «La libertà di espressione politica non è illimitata e incontra il limite del rispetto dei diritti fondamentali, tra cui il diritto a non essere discriminati in base alla razza o all’origine etnica». Non è una formulazione generica: è un giudizio fondato su diritto positivo e giurisprudenza consolidata. Il Tribunale richiama espressamente la Corte di Cassazione (Cass. civ. n. 11167/2014), la quale ha stabilito che anche i messaggi impliciti, capaci di creare un clima ostile, possono costituire molestia discriminatoria.

Il ricorso era stato presentato dall’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione e da Bassamba Diaby, cittadino italiano di origine africana. Il Tribunale ha accolto il ricorso parzialmente: ha riconosciuto la molestia e condannato Südtiroler Freiheit alla rimozione del materiale e al risarcimento di 3.000 euro a favore di ASGI, ma ha respinto la richiesta di risarcimento individuale di Diaby poiché «non risulta provata una diretta lesione specifica nei confronti del sig. Diaby, il quale è cittadino italiano incensurato e non destinatario individuale del messaggio». Anche se nella stessa sentenza si afferma che «il ricorrente, in quanto persona nera, fa parte del gruppo genericamente colpito dal messaggio discriminatorio, la cui dignità collettiva viene lesa dalla rappresentazione stigmatizzante».

Asgi sottolinea come per l’ennesima volta la comunicazione politica e la propaganda elettorale «non operano in uno spazio di assoluta libertà di espressione, ma devono comunque rispettare i diritti delle persone, primo fra tutti il diritto a non essere discriminati mediante l’affiancamento delle proprie caratteristiche etniche a comportamenti antisociali e delittuosi, ciò che trasforma un gruppo sociale in un nemico da escludere e da isolare».

Non è la prima volta che Südtiroler Freiheit si segnala per campagne a sfondo etnico. Ma questa volta c’è una condanna netta. Perché il manifesto – si legge ancora nella motivazione – «non si limita a denunciare fatti specifici ma crea, mediante l’uso dell’immagine, un’associazione visiva sistemica tra la criminalità e la pelle nera».

Una vittoria parziale

La sentenza sottolinea che il partito ha rifiutato ogni responsabilità, rivendicando la propria libertà di espressione. Ma «la libertà di espressione politica in tema di sicurezza non legittima affermazioni o immagini che, anche implicitamente, alimentano pregiudizi razziali».

Il Tribunale cita anche l’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, precisando che la libertà di parola non può tradursi in istigazione all’odio. In gioco non c’è solo il diritto di un partito a farsi propaganda, ma la possibilità concreta per chi ha la pelle scura di non essere etichettato come minaccia.

La sentenza di Bolzano – pur con le sue cautele – è un primo punto fermo. Dice che anche in campagna elettorale esistono limiti. Dice che i manifesti politici non sono immuni da giudizio giuridico se ledono la dignità umana. E dice, soprattutto, che l’odio non ha diritto di tribuna solo perché ha un logo politico accanto.

Restano in piedi due certezze. La prima è giuridica: la molestia discriminatoria può essere veicolata da un’immagine, e può colpire anche indirettamente. La seconda è politica: l’odio razziale continua a cercare spazi nella comunicazione elettorale. Ma ora ha un precedente in più contro cui sbattere.

Per i ricorrenti si tratta comunque di una vittoria parziale, considerato il mancato risarcimento a Diaby. Ma in tempi di propaganda senza freni, anche i mezzi argini servono a ricordare che le parole – e le immagini – hanno un peso. E una responsabilità. E chissà che ne pensano i politici ben più importanti che stanno a Roma e che sugli stereotipi associati al colore della pelle hanno costruito hanno costruito un’intera carriera politica.

