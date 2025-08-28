La vicequestora Sandra Manfrè è solo uno degli ultimi casi di un fenomeno che scuote polizia e non solo. In quattro anni si sono tolti la vita in 275, uno ogni sei giorni. Da gennaio sono già 26. «Una bolla di dolore»
Suicidarsi con la divisa, la Spoon River degli agenti
28 agosto 2025 • 07:00
La vicequestora Sandra Manfrè è solo uno degli ultimi casi di un fenomeno che scuote polizia e non solo. In quattro anni si sono tolti la vita in 275, uno ogni sei giorni. Da gennaio sono già 26. «Una bolla di dolore»